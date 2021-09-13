İtalyan efsane, Şampiyonlar Ligi’ni ve Serie A’yı değerlendirirken Chelsea’den övgüyle bahsetti.

Geçtiğimiz sezon Thomas Tuchel’in göreve getirilmesinin ardından büyük bir çıkış yakalamış ve Şampiyonlar Ligi’nde de mutlu sona ulaşmıştı.

Yaz transfer döneminde de dikkat çeken takviyeler yapan İngiliz ekibi, Romelu Lukaku’nun bonservisini rekor bedelle almasının yanı sıra Atletico Madrid’den Saul Niguez’i de kiralamıştı.

Eski Juventuslu Alessandro Del Piero da bu eklemelerle Chelsea’nin daha da güçlendiğine dikkat çekerken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde Maviler’i en büyük iki favoriden biri olarak gördüğünü belirtti.

Neler söylendi?

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport ’a konuşan Del Piero, merakla beklenen Şampiyonlar Ligi sezonunu ve favori olarak gördüğü Chelsea’yi şöyle değerlendirdi:

“Chelsea’nin inanılmaz bir kalitesi var ve kadrolarını daha da güçlendirdiler.”

“Paris Saint-Germain’le birlikte Chelsea’yi Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorileri olarak görüyorum.”

“Manchester City ve Bayern Münih ise hemen bunların arkasında geliyor. Arkasında da diğer İngiliz ve İspanyol takımları var. Şu anda İtalyan takımları ise biraz geride kalıyor.”

Del Piero’dan Ronaldo değerlendirmesi

Juventuslu efsane, takımdan ayrılan Portekizli yıldız için şu ifadeleri kullandı:

“Ronaldo açıkça kalmak istemedi ve durum böyle olunca o kadar yüksek bir maaşı ödememek Juventus adına daha mantıklıydı.”

“Eğer onun yerinin nasıl doldurulacağı söz konusuysa, o zaman da maddi kaynaklarımız hesaba katmamız gerekiyor.”

“Ancak yine de bu ayrılığa rağmen Juventus’un hücumunun oldukça rekabetçi olabileceğini düşünüyorum.”

“Ronaldo transferi bir hata değildi”

“Ronaldo bir şampiyon ve öyle bir oyuncuyu herkes transfer etmek ister, böyle bir fırsat karşınıza çıkarsa değerlendirirsiniz.”

“Ronaldo – Juventus birlikteliğindeki sorun, takımı böyle bir süperstarın etrafında gelişme gösterememesiydi.”

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