Del Piero Real Madrid oyuncularına övgüler yağdırdı: Roma'nın yenilgi sebebini açıkladı

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alınan nefes kesen galibiyetin ardından Real Madrid oyuncularına övgüler yağdırdı.

Real Madrid, konuk olduğu Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3'lük bir galibiyete çevirerek bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisinden kurtuldu. Çarşamba akşamı "Olimpico" Stadı'nda lig aşamasının ikinci haftası kapsamında oynanan mücadelede İspanyol ekibi heyecan dolu bir zafer elde etti.

"As" gazetesine göre Del Piero şunları söyledi: "Roma'nın maça hâkim olmasını bekliyorduk ve öyle de oldu. Ancak diğer tarafta, bu sıra dışı oyuncuların (Real Madrid) üç veya dört net fırsat yaratmak için yalnızca 15 dakikaya ihtiyacı var. Muazzam imkânlara ve işlerin asla kesin olarak bitmediğini bilen bir tecrübeye sahipler."

Del Piero sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyonlar Ligi artık her türlü olasılığa açık bir turnuva hâline geldi. Daha iyi bir performans sergiledikten sonra, maçın bitimine on dakika kala kendi sahanızda iki gol önde olduğunuz gibi, göreceli olarak rahat hissettiğiniz durumlarda bile böyle."

Ve ekledi: "Bana göre Roma'nın kapsamlı bir gözden geçirmeye ihtiyacı yok. Gözden geçirme ancak 4-0'lık ağır bir yenilgiden sonra ya da üst üste üç maç kaybedildikten sonra gerekli olur, böyle bir maçtan sonra değil."

İtalyan efsane şöyle devam etti: "Konsantrasyon düşüşü nedeniyle kaybettiler, ancak tek ihtiyaçları olan şey bu hayal kırıklığını aşmak. Bu tür yenilgiler bir takımı geliştiren şeydir."

Şu değerlendirmeyi yaptı: "Bence Giallorossi, bazı düzenlemelerle birlikte üst düzey bir takım olabilecek potansiyele sahip."