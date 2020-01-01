Del Piero: Dybala'nın serüveni daha yeni başladı

Juventus'un efsane futbolcularından Alessandro Del Piero, Paulo Dybala'nın potansiyelinin farkında olması ve daha çok çalışması gerektiğini söyledi.

İtalyan eski futbolcu Alessandro Del Piero, 'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

1993 ve 2012 yılları arasında Juventus forması giyen efsane isim, 2015'te Palermo'dan 32 milyon euro karşılığında transfer edilen Dybala hakkında Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi:

FIFA 20'de savunma nasıl yapılır?

" 'e attığı gol, onun olağanüstü bir kaliteye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Öyle bir gol, Dybala'ya daha fazla özgüven vermeli ve potansiyelini fark etmesini sağlamalı."

Daha fazla takım

"Daha da ileri giderim: Onun yeteneklerine ve mantalitesine sahip bir futbolcu daha fazlasını yapmalı. Paulo kendine sınır koymamalı ve geleceği fethetmeli. Hiçbir şeyi karşılıksız elde edemezsiniz, özellikle Juventus'ta. Bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kariyerinizin zirvesi şöyle dursun; son maçınıza kadar her şeyinizi ortaya koymalısınız."

"Dybala'nın serüveni daha yeni başladı ve Juventus forması sırtındayken çok daha iyi olacak."