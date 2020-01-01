Del Piero: 3 milimlik bir şeyin bu kadar acı verdiğine inanamıyorum

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero böbrek taşı sebebiyle tedaviye alındı.

ve İtalya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Alessandro Del Piero böbrek taşı düşürdüğü için çok acı çektiğini söyledi.

Los Angeles'ta amatör bir futbol ulübü olan LA10FC'nin sahibi olan ve aynı zamanda restoran işleten Del Piero, böbrek taşını aldırdıktan sonra Instagram'dan açıklama yaptı.

2014 yılında jübile yapan deneyimli isim, hastaneden paylaştığı fotoğrafta şu mesaja yer verdi:

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"Yalnızca 3 milimetre büyüklüğündeki bir şeyin bu kadar acı veriyor olmasına hala inanamıyorum."

Koronavirüs salgını sebebiyle liglere ara verilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde CNN'e açıklama yapan Del Piero şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir olay. İnsan sağlığı önceliğimiz olmalı. Umarım 'da sezonu bitirecekleri uygun bir yol bulabilirler. Futbolcular temmuz ya da ağustosa kadar oynayabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olmalılar. Hiç bilinmeyen bir şeyle karşı karşıyayız. Süreci yönetmek kolay değil. Bir taraftar olarak ligin başlamasını umuyorum, futbolu çok özledim."