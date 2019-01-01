Vicente Del Bosque'den Neymar'a: Onun hakkında iyi düşünmüyorum

Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran İspanyol teknik adam Vicente Del Bosque, Neymar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

geçtiğimiz transfer döneminde Neymar’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak Vicente Del Bosque’ye göre taraftarların yarısı Neymar’ı takımda görmek istemiyor.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Del Bosque, “Neymar’ın İspanya’ya dönüşü için iyi olabilir ama ben bir takım çalıştırıyor olsaydım onu kesinlikle almazdım” dedi.

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Neymar’ın üstün yetenekli bir oyuncu olduğunu kabul eden Del Bosque, “Bence çok iyi bir futbolcu ancak başka nedenlerden ötürü onun hakkındaki düşüncelerim pek iyi değil. Barcelona’da oynarken de kötü davranışları vardı. Çok kötüydü.” ifadelerini kullandı.

Barcelona taraftarlarının büyük kısmının Neymar’ı istemediğini de savunan Del Bosque, “Barcelona taraftarlarına anket yapsanız emiminin yarısından fazlası onu geri istemez. Ve bunun bir nedeni var” diye konuştu.