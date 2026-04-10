Deko, Messi'nin Barcelona formasıyla yaptığı son dansla ilgili tartışmayı sonlandırdı

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, görev süresi boyunca Arjantinli efsane Lionel Messi'nin Barça'ya geri döneceğine dair haberler hakkında konuştu.

İspanyol "Sport" gazetesinde yer alan açıklamalarda Deco, Messi'nin emeklilik öncesinde Barcelona formasıyla "son bir dans" yapma olasılığı hakkında şu yorumda bulundu: "Bu konu karmaşık, seçim kampanyası sırasında çok konuşuldu ve adı sürekli gündemdeydi. Messi, Barcelona tarihinin en iyi oyuncusu ve benim için futbol tarihinin en iyi oyuncusu ya da en iyilerinden biri."

Ve ekledi: "Keşke futbol her yönüyle sonsuz olsaydı. Sonsuza kadar sürmesini istediğimiz pek çok şey var ama bunlar sona eriyor. Her şeyin bir başlangıcı, gelişimi ve sonu vardır ve bu konuda spekülasyon yapmak bana anlamsız geliyor."

Tüm iletişim ve kararları bilen bir sportif direktör olarak Deco durumu açıklığa kavuşturdu ve şöyle dedi: "Geri dönüş senaryosu, en azından ben buradayken, masaya hiç yatırılmadı."

Ve şöyle devam etti: "Messi ya da onu temsil eden herhangi biri beni arayıp 'Hey, geri dönmek istiyorum, oynamak istiyorum' demedi. Bunların hepsi sadece bir sürü dedikodu ve gerçek dışı şeylerdi."

Deco, Arjantinli yıldızın birinci takımda ikinci bir dönem geçirme konusunda açık bir istek dile getirdiğine dair elinde hiçbir kanıt olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "O böyle bir istek belirtmedi; Instagram'da bir gün geri dönmek istediğini söyleyen bir paylaşım yaptı, ancak ne zaman olacağını belirtmedi. Leo gibi bir oyuncuyla bu tür konuları konuşmak, gerçek ve somut bir şey olmadığı sürece mantıksızdır."

Messi'nin eski takım arkadaşı, onun için bir onur töreni düzenlenmesi fikrini destekledi, ancak bunun organizasyonunun kulüp içindeki spor departmanı dışındaki diğer birimlere bağlı olduğunu belirtti ve şöyle açıkladı: "Messi'ye onur töreni düzenleme tarihinin bana bağlı olmadığı aşikar."

Deco, konuşmasının sonunda Messi'nin geçen Kasım ayında "Spotify Camp Nou" stadyumunun inşaat alanını ziyaret etmesine değindi ve şöyle dedi: "Sanırım milli takımla birlikte otelde kalıyordu ve evinde değildi. Sonunda gezintiye çıktı ve Camp Nou'ya girdi. Anladığım kadarıyla olay böyle gelişti."



