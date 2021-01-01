Dejan Kulusevski, Zlatan Ibrahimovic'in İsveç Milli Takımı'na dönmesini istiyor

Dejan Kulusevski, vatandaşı Zlatan Ibrahimovic'in EURO 2020'de İsveç Milli Takımı'na dönmesini istiyor.

'un genç yıldızı Dejan Kulusevski, EURO 2020'de İsveç Milli Takımı'yla birlikte olması için Zlatan Ibrahimovic'e seslendi.

Sky Sport Italia'ya konuşan Kulusevski, bu sezon 'da 10 gol, 1 asist kaydeden 39 yaşındaki yıldız için, "Birbirimizle konuşuyoruz. Zlatan benim için bir idol. Kimse onun yaptıklarını yapamıyor. Hakkımda bir şeyler söylediği zaman ertesi gün daha sıkı çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic'i yeniden milli forma ile görmek istediğini söyleyen Kulusevski, "Umarım EURO 2020'de İsveç Milli Takımı'na geri döner. Tüm İsveç ve benim için harika olur. Hadi Ibra!" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Zlatan Ibrahimovic, İsveç ile EURO 2016'da görev almasının ardından emeklilik kararı almıştı.

39 yaşındaki efsane, 116 maçta attığı 62 gol ile İsveç'in tüm zamanların en skorer ismi.