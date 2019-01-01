Deivid de Souza: Fenerbahçe'de oynamış en iyi 10 oyuncudan biriyim

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid, sarı lacivertli takımın tarihindeki en iyi kadroda forma giydiğini ve en iyi 10 oyuncudan biri olduğunu söyledi.

'nin eski yıldızı Deivid de Souza, Tribuna On-Line'a verdiği röportajda sarı lacivertli takımda geçirdiği günlerden bahsetti.

Fenerbahçe'de Cruizero'da forma giymiş birçok oyuncunun oynadığını söyleyen Deivid, "Zico beni Fenerbahçe'ye istedi. Alex benim transferim için başkanla konuşmuştu. Edu ile birlikte İstanbul'un yolunu tuttuk. Bizden sonra Maldonado geldi ancak bunların hepsi bir tesadüftü" dedi.

Sarı lacivertli takımda çok güzel günler geçirdiğini söyleyen Brezilyalı, "Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosundaydım. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiştik. Kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en skorer oyunculardan biri oldum. En iyi 10 oyuncudan biriyim. Şampiyonluk yaşadım, yılın en iyi golünü attım." ifadelerini kullandı.

Deivid de Souza, Fenerbahçe forması giydiği 149 maçta 40 gol, 26 asist kaydetmişti.