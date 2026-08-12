Bir basın raporu bugün çarşamba günü, tuhaf bir olayı ortaya çıkardı. Bir futbolcu, ölümü ilan edildikten birkaç saat sonra morgda uyanarak hayatta kalmak için mücadele ediyor.

"The Sun" gazetesine göre, Chinedu Ozor'un Nijerya'da yeni sezon başlamadan önce Niger Tornadoes takımına karşı oynanan bir hazırlık maçında yere yığılması, Katsina United takımı taraftarlarını büyük bir korkuya sürükledi.

Uzman doktorların muayenesinin ardından savunma oyuncusunun ölümü ilan edildi, ancak sağlık görevlileri Ozor'un morgda bulunduğu sırada elini hareket ettirmesiyle şoke oldu.

Nijeryalı oyuncu, apar topar Katsina Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine nakledildi; burada doktorlar onu yeniden canlandırmaya ve durumunu stabil hale getirmeye çalışırken oksijen tedavisi görüyor.

Ozor'un eski kulüpleri arasında yer alan Heartland kulübü, yayımladığı bir açıklamayla taraftarlarda şok etkisi yarattı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Güvenilir kaynaklar, Chinedu Ozor'da hareket belirtileri görülmesinin ardından morgdan hastaneye nakledildiğini bildiriyor."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Sağlık görevlileri onu yeniden canlandırmaya çalışırken şu an oksijen alıyor."

Bu beklenmedik güncelleme, kulübünün başlangıçta sosyal medya üzerinden Ozor'un öldüğünü duyurmasının ardından geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Yeni oyuncumuz Chinedu Ozor'un, bugün Niger Tornado takımına karşı oynanan hazırlık maçı sırasında geçirdiği ani bir tıbbi rahatsızlık sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Kalbimiz ve dualarımız ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Ruhu huzur içinde yatsın."

Katsina'nın medya sorumlusu Nasser Jidi ise şunları ekledi: "Onu apar topar yakındaki bir hastaneye götürdüğümüzde, doktor ölümünü doğruladı. Polisten bir rapor topladık ve onu Katsina Devlet Hastanesi'ne geri götürdük; orada da hayatını kaybettiği söylendi."

Nijerya Profesyonel Futbol Ligi ve Kano Pillars kulübü, oyuncunun ölüm haberinin yayılmasının ardından taziyelerini iletti.

Ayrıca Rivers United kulübünün genel müdürü Okey Kpaloko, Nijerya futbolunu şok sardığı sırada açıklamalarda bulundu.

Şunları söyledi: "Ailesine, sevdiklerine ve Katsina United kulübünün yönetimine, oyuncularına, çalışanlarına ve taraftarlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Ve devam etti: "Kalbimiz ve dualarımız, bu zor zamanda tüm Nijerya futbol ailesiyle birlikte."

Ozor, Katsina'ya transferini ancak bu ayın başlarında tamamlamıştı; yeni sezon için hazırlıklar sürüyordu.