Mauricio Pochettino'nun, Manchester United'ı taraftarlarının hayalini kurduğu konuma geri taşıyabileceğini kanıtlamak için fazla zamanı kalmadı. Arjantinli teknik adam, Premier Lig'e yeniden yapılanmaya en çok ihtiyaç duyan kulüplerden birinin kapısından dönüyor. Görevi Michael Carrick'ten devralan Pochettino, genç yeteneklerin gelişimini, yoğun baskıyı ve doğrudan hücum futbolunu bir araya getiren bir teknik direktörlük mirasını da beraberinde taşıyor.

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Ancak Old Trafford'da kendini dayatan soru, Pochettino'nun net taktik fikirlere sahip olup olmadığı değil, mevcut kadronun bunları uygulayabilecek kapasitede olup olmadığıdır. Teknik direktörün Southampton ve Tottenham'dan Paris Saint-Germain, Chelsea ve ABD Milli Takımı'na uzanan geçmiş deneyimleri, onun tek bir plana sıkı sıkıya bağlı bir teknik adam olmaktan çok, felsefesi ile oyuncularının imkânları arasındaki dengeyi arayan biri olduğunu ortaya koyuyor. İşte tam da burada en karmaşık görevi başlıyor: Devraldığı kadronun sınırlarına toslamadan, kıyasıya rekabet eden bir takım yaratmak.

Southampton: Pochettino'nun kimliğini oluşturan başlangıç

Southampton durağı, Pochettino'nun İngiltere'deki felsefesinin gerçek başlangıç noktasıydı. Nigel Adkins'in yerine göreve geldikten sonra takımın genel taktik yapısını korudu, ancak oyun tarzında köklü bir değişiklik yarattı.

Arjantinli teknik adam temel olarak 4-2-3-1 düzenine dayandı; yüksek baskıya olağanüstü bir önem verdi ve topu geri kazanma sürecini, organize ataklardan daha az tehlikeli olmayan bir hücum silahına dönüştürdü.

Amaç, yalnızca rakiplerin önündeki alanları daraltmak değil, onları kendi kalelerine yakın bölgelerde hata yapmaya zorlamak ve ardından bu hataları hızla değerlendirmekti.

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Kadro düzeyinde ise Pochettino'nun transfer piyasasında bir devrime ihtiyacı olmadı; Dejan Lovren ve Victor Wanyama gibi isimleri eklemekle yetindi, bunun yerine daha çok mevcut oyuncuları geliştirmeye odaklandı.

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Adam Lallana, Morgan Schneiderlin, Jay Rodriguez, Luke Shaw ve Nathaniel Clyne'dan en iyi verimi almayı başardı; böylece sorunlarını çözmek için dev transferleri beklemek yerine, elindeki oyunculardan değer yaratabilen bir teknik adam örneği sundu.

Yıldızlara ayrıcalık yok: Pochettino'nun birinci kuralı

Southampton'da oyuncuların gelişimi yalnızca teknik yönlerle sınırlı değildi, grubun tümünün zihniyetini değiştirmeye kadar uzandı. Pochettino, ileri baskının uygulanmasının toplu bir bağlılık gerektirdiğini ve bir oyuncunun takım arkadaşlarının sahip olmadığı istisnalar elde etmesi durumunda herhangi bir sistemin başarısının çökeceğini kavramıştı.

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Adam Lallana, Arjantinli teknik adamla olan deneyimini hatırlarken bu fikri özetledi; Pochettino gelmeden önce ister sol kanatta ister oyun kurucu mevkisinde olsun daha fazla serbestlik alanına sahip olduğunu, ancak Pochettino'nun gelişiyle işlerin tamamen değiştiğini anlattı.

İlk günden itibaren, konumu ne olursa olsun hiçbir oyuncuya özel ayrıcalıklar tanınmadan, herkesin çalışmak, koşmak ve baskı yapmakla yükümlü olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu zihniyet, Manchester United'da en çok beklenen başlıklardan biri olacak; özellikle de takımda geniş hücum rolleri üstlenmeye alışmış etkili isimler bulunduğu ve bunların başında Bruno Fernandes'in geldiği göz önüne alındığında.

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Arjantinli teknik adamın, yıldızlarını yalnızca yeteneğin yeterli olmadığına ve taktiksel bağlılığın en etkili oyuncudan başlayıp kadronun son ferdine kadar uzandığına ikna etmesi gerekecek; "Sky Sports" kanalının aktardığına göre.

Tottenham: Genç bir takım yaratmak ve büyüklerle rekabet etmek

Tottenham'da Pochettino'nun fikirleri daha olgun bir seviyeye taşındı; dinamizme, hıza ve topu geri kazanmada agresifliğe sahip, atakları başlatmak için hızlı dikey paslara dayanan bir takım kurmayı başardı.

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Arjantinli, temel tercihi olarak 4-2-3-1 düzenini korudu, ancak oyuncularına hareket etme ve mevki değiştirme konusunda daha fazla özgürlük tanıdı; bek oyuncularının hızından hücumda genişlik sağlamak için yararlandı.

Dele Alli, Christian Eriksen ve Heung-min Son, hücum hattının liderliğini üstlenen Harry Kane'in yakınında hareket ederken, orta saha oyuncularından biri -çoğunlukla Eric Dier- top sahipken üç kişilik bir savunma sistemi oluşturmak üzere arka hatta geri çekiliyordu.

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Takımın gücü yalnızca organizasyonda değil, savunmadan hücuma hızlı geçiş yapma ve rakiplere oyun kurmalarına fırsat vermeden baskı uygulama becerisindeydi. Sonuç, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan ve Premier Lig'i üst üste üç sezon ilk üç sırada tamamlayan genç bir takım oldu; böylece yerel ve kıtasal kupalar için en dikkat çekici rakiplerden biri hâline geldi.

Deneyimin öteki yüzü: Enerji azaldığında

Ancak Tottenham deneyimi, Manchester United'da belirleyici olabilecek önemli bir ders de barındırdı. Başarılarını hız ve yoğun baskıyla kuran takım, oyuncuları yaşlandıkça ve gereken fiziksel eforu tekrarlama kapasiteleri azaldıkça parlaklığının bir kısmını yitirmeye başladı.

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Uygun takviyelerin ve aynı seviyeyi koruyabilecek alternatiflerin yokluğuyla birlikte sistem daha az canlı hâle geldi ve aynı şiddette performans sergilemenin sürdürülmesinde belirgin bir zorluk ortaya çıktı.

Beş yıllık çalışmanın ardından Pochettino'nun yolculuğu, düşen sonuçlar ve başarısını oluşturan güç unsurlarının aşınması ortasında Kasım 2019'da sona erdi.

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Bu deneyim, Arjantinli teknik adam için yeni durağında erken bir uyarı niteliğinde görünüyor; takım, kadroda yeterli derinliğe, eforun uygun şekilde dağıtılmasına ve dengeyi kaybetmeden oyuncuları rotasyona sokabilme kabiliyetine sahip olmadıkça yalnızca hırsa ve baskıya dayanamaz.

Manchester United'da ise yalnızca kısa dönemler için güçlü performanslar sunmak değil, tüm sezon boyunca temposunu koruyabilen bir takım nasıl kurulacağını düşünmek zorunda kalacak.

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Paris Saint-Germain: Felsefe yıldızların önünde geri çekildiğinde

Paris Saint-Germain deneyiminde Pochettino tamamen farklı bir meydan okumayla karşılaştı; kendisini Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappé'yi barındıran, her teknik adama özel talepler dayatan isimlerden oluşan bir grubun sorumlusu olarak buldu.

Burada Arjantinli, tüm oyuncularından topsuz alanda sürekli baskı yapmalarını istemenin, özellikleri mutlaka bu tür fiziksel çalışmaya uygun olmayan hücum yıldızlarına dayanan bir kadro için en uygun tercih olmayabileceğini kavradıktan sonra, kimliğini oluşturan bazı ilkeleri yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

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Daha çok 4-3-3 düzenine dayandı; iki bek mevkisinde Achraf Hakimi ve Nuno Mendes'in hücum kabiliyetlerinden yararlandı, ancak Paris deneyimini İngiltere'de sunmaya alıştığı tabloya taşıyamadı.

O dönem, Pochettino'nun koşullar ne olursa olsun fikirlerini dayatan bir teknik adam olmadığını, aksine bunları eldeki unsurların doğasına göre uyarlayabildiğini kanıtladı. Old Trafford'da bu esneklikten yeniden yararlanmaya ihtiyaç duyabilir, zira Manchester United'a yıllar önce yarattığı Tottenham'ın bir kopyası gibi davranamaz.

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Chelsea: Cole Palmer projenin potansiyelini ortaya koyuyor

Pochettino, 2023 yılında Chelsea kapısından Premier Lig'e geri döndü ve bazı maçlarda 3-4-2-1 düzenini kullanarak başladı, ardından her zaman favori tercihi olan 4-2-3-1'e yeniden yerleşti.

Deneyimi, Cole Palmer'ın dikkat çekici bir biçimde parlamasına tanık oldu; olağanüstü bir sezonda ligde 22 gol atıp 11 asist yaparak, Arjantinli teknik adamın yetenekli oyunculara kabiliyetlerini ortaya koyacakları uygun alanı sağlama becerisini teyit etti.

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Bununla birlikte, takımın bütünü açısından deneyim beklenen ölçüde başarılı olmadı; Pochettino istediği zihniyeti yerleştirmekte zorlandı ve toplu bağlılık ile efordaki eksiklikten açıkça şikâyet etti. Tek sezonunun nisan ayında, her oyuncunun hem kendisinden hem de takım arkadaşlarından daha fazlasını talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Rakamlar sorunun bir kısmını ortaya koyuyor; onun yönetimindeki Tottenham ligde en çok mesafe kat eden takımlardan biriyken, Chelsea 2023-2024 sezonunu toplam kat edilen mesafede müsabakanın en az koşan üçüncü takımı olarak tamamladı. Dolayısıyla sorun fikir eksikliğinde değil, bunları sürekli bir kolektif davranışa dönüştürmenin zorluğundaydı.

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ABD Milli Takımı: Taktiksel esneklik ve baskıya dönüş

ABD Milli Takımı ile son deneyiminde Pochettino tarzını geliştirmeye devam etti ve oyuncuların farklı özellikleriyle başa çıkmada ve onlarla çalışmak için elindeki kısıtlı zamanla uğraşmada daha fazla esneklik gösterdi.

Üç ve dört kişilik savunma arasında gidip geldi ve Dünya Kupası'nda daha çok 4-3-3 düzenine dayandı; hücum unsurlarına mevki değiştirme ve geleneksel pozisyonlara katı bir bağlılıktan uzaklaşarak hareket etme özgürlüğü tanıdı.

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Yüksek baskıyı tamamen bırakmadı, aksine takımı topu kaybettiğinde uyum içinde hareket eden tek bir blok hâline getirmeyi başardıktan sonra onu kolektif ve organize bir biçimde yeniden işlevlendirdi.

Rakip bölgelerde top kapma ortalaması maç başına sekiz kez oldu; bu, turnuvanın en yüksek oranlarından biriydi. Takım ayrıca Belçika karşısında elenmeden önce Paraguay, Avustralya ve Bosna-Hersek'i geçmeyi başardı.

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Bu deneyim, Pochettino'nun gelişimine dair önemli bir gösterge sunuyor; artık sabit bir sisteme sıkı sıkıya bağlı kalan teknik adam değil, taktiksel ayrıntıları rakibe ve oyunculara göre değiştirmeye daha hazır biri hâline geldi. Ve tam da bu esneklik, Manchester United'da ihtiyaç duyacağı en önemli silahlardan biri olabilir.

Manchester United: Pochettino'nun projesinde yerini kim kazanacak?

Manchester United'ın Pochettino yönetiminde ani bir taktiksel devrime tanık olması beklenmiyor; özellikle Michael Carrick da 4-2-3-1 düzenine dayandığı için, bu durum yeni teknik adama başından itibaren tüm ayrıntıları değiştirmeye gerek kalmadan üzerine inşa edebileceği bir temel sağlıyor.

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Ancak bazı mevkiler, tarzının gerekliliklerine göre farklı bir rekabete sahne olabilir. Savunmada, Leny Yoro'nun hızı ve ileri hattın arkasındaki alanları kapatma becerisi belirleyici iki unsur hâline gelebilirken, Patrick Dorgu'nun fiziksel özellikleri bek mevkisinde Luke Shaw'ın tecrübesine kıyasla ona üstünlük sağlayabilir.

Orta sahada ise Carlos Baleba, fiziksel kabiliyetleri ve top kapma potansiyeli sayesinde merkezî bir rol oynamaya aday görünüyor; bunlar baskı ve topu geri kazanmanın gerekliliklerine uyan özellikler.

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Hücum üçlüsünde ise Bruno Fernandes, pozisyon yaratma ve hatlar arasında hareket etme becerisi göz önüne alındığında projenin en önemli anahtarlarından biri olacak.

Ancak soru, topsuz alanda ek roller üstlenmeye ve oyun kurucu mevkisinden ileri çıkarak santrfora destek olmaya ne ölçüde hazır olduğuyla ilgili; tıpkı Dele Alli'nin Pochettino'nun Tottenham'daki en iyi dönemlerinde yaptığı gibi.

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En zorlu sınav: United, Pochettino'nun baskısını kaldırabilir mi?

Arjantinli teknik adamı bekleyen en büyük sorun, belki de başka herhangi bir taktiksel ayrıntıdan çok fiziksel kondisyonla ilgili.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de kat edilen mesafe açısından on dokuzuncu sırada yer alıyor; bu, oyuncuların yeni teknik direktörlerinin tercih ettiği şiddette yüksek baskıyı uygulayabilme kapasitesi hakkında soru işaretleri doğuran bir gösterge.

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Ayrıca ilk on birin yaş ortalamasının yüksekliği, Pochettino'nun genç yetenekleri değerlendirmeye ve geliştirmeye alışmış olmasına rağmen, enerjiye ve sürekli harekete dayanan bir projeyle tam olarak uyuşmuyor.

Shea Lacey, takıma yeni kan katabilecek isimlerden biri olabilir, ancak gençlere güvenmek, grubun geri kalanının fiziksel ve taktiksel gelişimiyle birlikte gitmediği sürece yeterli bir çözüm olmayacak.

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Top sahipken Pochettino, Tottenham ve Chelsea deneyimlerinin bazı özelliklerini yeniden ortaya koyarak hücum geçişlerinin hızını ve doğrudan pasları artırmaya çalışabilir, ancak asıl meydan okuma topu geri kazanma ve organize baskıda kalacak.

Arjantinli, "Değişmiyorsan, ölürsün" diyerek görevin büyüklüğünün farkında görünüyor. Bu, bir teknik adam olarak ulaştığı aşamayı özetleyen bir ifade, ama aynı zamanda Old Trafford'da onu bekleyeni de özetleyebilir; zira başarısı geçmişin fikirlerini geri getirmeye değil, bunların Manchester United'ın gerçekliğine uyan yeni bir versiyonunu yaratmaya ve takıma kaybolan rekabetçi kişiliğini geri kazandırmaya bağlı olacak.