Değişmeyen kalite: Salah, United'ı ezdiği anıları hatırlatarak Galatasaray'ı zora soktu

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, cumartesi akşamı Türkiye Ligi'nde unutulmaz bir geceye imza attı ve takımı Trabzonspor'u Galatasaray karşısında ezici bir galibiyete taşıdı.

Salah, Türkiye'deki ilk hat-trick'ini kaydederek Trabzonspor'u turnuvanın altıncı haftasında 4-0'lık bir galibiyete götürdü.

Trabzonspor puanını 10'a yükselterek beşinci sıraya yerleşirken, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı.

"Mısırlı Kral" bu sezon turnuvadaki gol sayısını 7'ye çıkararak gol krallığında zirveye yerleşti.

"WhoScored" istatistiklerine göre Muhammed Salah, dün akşamki maçta üç gol atıp bir de asist yaptıktan sonra en yüksek notu (10) aldı.

Salah, maç boyunca belirleyici olmak için yalnızca 4 şuta ihtiyaç duydu; bunların 3'ü isabetliydi. Ayrıca 3 başarılı çalım ve 2 kilit pas da kaydetti.

Aynı sitenin hesabı, Salah'ın Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans hakkında X üzerinden "Değişmeyen kalite" ifadesini kullandı ve Mısır Millî Takımı kaptanının bu muhteşem hücum performansının, eski takımı Liverpool ile Anfield'da Manchester United'ı yerle bir ettiği (7-0) o geceden (Mart 2023) bu yana en yüksek performansı olduğunu belirtti.









Salah, o maçta United'a iki gol kaydetmişti; bu maçta efsane Robbie Fowler'ı geride bırakan Mısırlı yıldız, o dönemde 129 golle Liverpool'un Premier Lig tarihindeki gol kralı hâline gelmişti.