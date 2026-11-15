Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, 2027 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın başına yeni bir başkanın geçmesini görmek istiyor. Klopp, Gianni Infantino başkanlığındaki mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltirken, federasyonu son dönemde çevreleyen tartışmaların ardından değişikliğin artık zorunlu hale geldiğini düşünüyor.

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56 yaşındaki Infantino, önümüzdeki mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan seçimlerde, Uluslararası Federasyon başkanlığı yarışında 68 yaşındaki Kozo Tashima ve 55 yaşındaki Ramon Vega ile rekabet ederek yeni bir dönem için zafer peşinde koşuyor.

Klopp, FIFA içindeki mevcut duruma yönelik itirazını gizlemedi ve hâkim görüşün değişim gerekliliği yönünde eğilim gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Şu anda görüş birliği içinde değişimin mantıklı olacağı yönünde. Sepp Blatter'den sonra işlerin daha kötüye gitmeyeceğini düşünüyordum, ama bu aşamaya geldik."

Alman teknik adam, "Sky Almanya" kanalının aktardığına göre, futbolun mali çıkarlardan uzak, oyunun çıkarını her şeyin önüne koyan bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu ekledi ve kişisel kazanç peşinde koşmadan sorumluluğu üstlenebilecek kişilerin bulunduğuna dikkat çekti.

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Futbola gerçekten önem veren ve herhangi bir mali çıkarı olmayan insanlar kesinlikle var. Biri bu görevi üstlenirse, bu son derece olumlu olur."

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Klopp'un açıklamaları, geçtiğimiz yıl boyunca Infantino'nun başkanlığıyla ilişkilendirilen bir dizi tartışmalı olayın gölgesinde geldi; bunlar, ABD Başkanı Donald Trump'a FIFA Barış Ödülü'nü vermesiyle başladı, ki bu ödül bu yıl yenilenmedi, Uluslararası Federasyon'un yönetim şekli hakkında soru işaretleri doğuran diğer kararlara ve tutumlara kadar uzandı.

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Ayrıca, 2026 Dünya Kupası sırasında ABD forveti Folarin Balogun'un yaşadığı olay da geniş çaplı tartışmalara yol açtı; oyuncunun gördüğü kırmızı kartın ABD Başkanı'nın müdahalesinin ardından iptal edilmesi, Uluslararası Federasyon'a ve liderliği ile bazı siyasi figürler arasındaki ilişkinin niteliğine yönelik eleştirileri artıran bir olay oldu.

Tartışma ayrıca Dünya Kupası haklarından payların özel sektör yatırımcılarına satılması planlarına da uzandı; bu durum, Uluslararası Federasyon'un yönelimlerinin yeniden gözden geçirilmesine yönelik çağrıların arttığı bir dönemde, turnuvanın yönetimi ve ticari geleceğiyle ilgili eleştirilere yeni bir dosya ekledi.

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Sportif açıdan ise, Almanya Milli Takımı, Sırbistan'ı 3-1 mağlup ettikten sonra UEFA Uluslar Ligi'nin son turuna yüksek moralle giriyor ve yarın pazartesi günü Hollanda ile karşılaşacağı maçta çeyrek finale yükselişini garantileme fırsatı yakalıyor.

Klopp, geçtiğimiz cuma günü Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde eden Hollanda Milli Takımı'nın gücünü övdü ve beklenen karşılaşmanın zorlu olacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Çok dinamik bir futbol oynadılar. Muazzam futbol yeteneklerine sahip güçlü bir nesil. Son derece heyecanlı bir maç olacak ve umarız zaman zaman onların tehlikesini sınırlayabiliriz."