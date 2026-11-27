Arsenal, takımı Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımasından yalnızca 18 ay sonra teknik direktör Renee Slegers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Üst üste altı iç saha beraberliğinin ardından kulüp, Kadınlar Süper Ligi'nde (WSL) lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde altıncı sırada bulunuyor. Kadın futbolundan sorumlu direktör Clare Wheatley de sonuçların beklenen seviyenin altında kaldığını kabul etti.

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Slegers ve yardımcısı Arsenal'den ayrıldı

Slegers ile birlikte, Ağustos 2018'den bu yana teknik ekipte yer alan yardımcı antrenör Aaron D'Antino da ayrıldı. Kalıcı bir halef arayışı başlamışken takımı geçici olarak yardımcı antrenör Melissa Clarke-Reed yönetecek.

Wheatley, kulübün açıklamasında, “Burada geçirdiği süre boyunca takımı kendini adayarak yöneten Renee ile yollarımızı ayırmak son derece zor bir karardı” dedi. Wheatley, “Dikkatlice değerlendirdikten sonra sonuçların beklenen seviyenin altında kaldığı ve değişimin gerekli olduğu açık” diye ekledi.

Tarihe geçen galibiyetsizlik serisi

Bu sezon Arsenal, tarihindeki ilk kez üst üste beş WSL maçını kazanamadı. Sky Sports'a göre takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan üçüncü ve son sıranın sekiz puan gerisinde ve 11 lig maçında yalnızca 11 gol attı.

Slegers'in ekibi pazar günü West Ham'la golsüz berabere kaldığı maçın ardından yuhalandı . Slegers maç sonrasında, “Kulübü seviyorum. Bu oyuncu grubuna büyük bir tutkuyla bağlıyım. Çok ama çok zor bir dönemden geçiyoruz ve sonuçlar yeterince iyi olmadığı için sorumluluklarımı üstleniyorum” dedi.

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Geçici teknik direktörlükten Avrupa şampiyonluğuna

Slegers, 2029'a kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı . Jonas Eidevall'ın istifasının ardından Ekim 2024'te takımın başına geçici olarak geçen Slegers, Arsenal'i 24 Mayıs 2025'te Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona karşısında 1-0'lık galibiyete taşıdı. Ardından Şubat 2026'da FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

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Kulübün açıklamasında CEO Richard Garlick, “Renee harika bir insan. Şampiyonlar Ligi ve FIFA Şampiyonlar Kupası başarılarımız da dâhil olmak üzere kulüp tarihinin en önemli başarılarından bazılarında kilit rol oynayarak Arsenal'e büyük katkı sağladı” dedi.

Arsenal'i yeniden ayağa kaldırma görevi Clarke-Reed'de

Clarke-Reed'in şimdi, Georgia Stanway ve Ona Batlle'nin yazın gelişiyle güçlenen ancak sezon boyunca gol atmakta zorlanan kadroyu yeniden ayağa kaldırması gerekiyor.

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Garlick, “Hedefimiz, büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etmek ve onları kazanmak. Son sonuçlarımız, bu hedeflere ulaşmak için bize en iyi fırsatı sağlayacak bir değişimin gerekli olduğu sonucuna varmamıza yol açtı” diye ekledi.