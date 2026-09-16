Barcelona, İspanya La Liga'da bugün çarşamba akşamı Racing Santander'i konuk edeceği yeni bir mücadeleye hazırlanıyor. Teknik direktör Hansi Flick'in ilk on birde birkaç değişiklik yapması bekleniyor; bunun arkasında maçların yoğunluğu ve Alman çalıştırıcının bazı oyuncularına dinlenme fırsatı verme isteği yatıyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre Flick, Racing karşısında Barcelona'nın kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Dani Olmo, Koundé ve Joao Cancelo ilk on bire dönmesi en muhtemel isimler arasında yer alırken, diğer bazı mevkiler son ana kadar değerlendirme konusu olmayı sürdürüyor.

Flick, sezon başından bu yana oyuncuları arasında rotasyon politikasına dayanıyor; son beş lig maçının her birinde en az üç değişiklik yaptı. Bu durum, özellikle önümüzdeki cumartesi oynanması planlanan Sevilla maçının yaklaşmasıyla birlikte, Racing mücadelesini daha fazla değişikliğe aday kılıyor.

Dani Olmo'nun dönmesi bekleniyor

Son Levante mücadelesinde yedek kulübesinde oturan Dani Olmo, Racing karşısında ilk on birde başlaması en muhtemel oyuncuların başında geliyor. Öte yandan Sevilla maçının yakınlığı göz önüne alındığında Fermin Lopez'in dinlendirilme ihtimali yüksek görünüyor.

Ayrıca son antrenmanda Flick ile konuşan Gavi'nin durumu da takip ediliyor.

Orta saha oyuncusu sezona ilk on birde başlamış, ardından dizine aldığı bir darbe nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmış, daha sonra takım kadrosuna dönerek orta sahada güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalmıştı.

Pedri'ye gelince, Flick'in hesaplarındaki temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak Alman teknik direktör, onun oynadığı dakikalar konusunda temkinli davranıyor; her maçta 90 dakikayı yüklememek ve dinlenmesini sağlamak için maçlar sırasında onu değiştirmeye alıştı.

Savunmada Koundé ve Cancelo

Arka bölgede ise Jules Koundé ve Joao Cancelo'nun Racing karşısında ilk on bire dönme ihtimalleri güçlü görünüyor.

Flick, formunu geri kazanması için Koundé'ye daha fazla oynama fırsatı vermeye çalışıyor. Cancelo ise Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord mücadelesinde ilk on birde başladıktan sonra yeniden ilk on birde yer alma şansına sahip.

Savunmanın merkezinde Pau Cubarsi değişmeyen isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Ancak Flick, Gerard Martin ve Christensen'in son maçlarda dönüşümlü olarak oynaması nedeniyle onun eşinin kim olacağını henüz netleştirmiş değil; her ikisi de Levante karşısında 45'er dakika süre almıştı.

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Lamine ve Raphinha rotasyonun dışında

Hücum hattında ise Lamine Yamal ve Raphinha ikilisi Barcelona kadrosunun değişmeyen unsurları haline geldikten sonra Flick'in onları dinlendirmeyi düşünmediği görülüyor.

Sol kanat mevkisine gelince, Karim Adeyemi ile Gordon arasındaki değerlendirmenin sürmesiyle birlikte en fazla değişime açık bölge olmayı koruyor.

Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord mücadelesinde ilk on birde başlamış, Gordon ise Levante karşısında ilk on bire dönmüştü.

Sonuç olarak Barcelona'nın Racing karşısındaki kadrosu birkaç değişikliğe sahne olabilir; bunların başında Dani Olmo, Koundé ve Cancelo'nun dönüşü geliyor. Lamine Yamal ve Raphinha ise Flick'in güvendiği temel unsurlar arasında yer almayı sürdürüyor.

Bu verilere göre Barcelona'nın Racing karşısındaki muhtemel on biri, Sport'a göre şöyle:

Juan Garcia - Cubarsi - Christensen - Koundé - Pedri - Rodri - Olmo - Gordon - Lamine Yamal - Raphinha.

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