Real Madrid Kulübü, sportif direktör transfer etmeyi düşündüğüne dair çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bu bilgilerin “kesinlikle doğru olmadığını” belirtti.

Ünlü İspanyol radyo programı “El Larguero”, dün akşam perşembe günü Real Madrid’in idari yapısı içinde sportif direktör pozisyonunu yeniden devreye alma ihtimalini değerlendirdiğini, ayrıca dışarıdan bir ajansın bu göreve uygun bazı isimleri şimdiden incelemeye başladığını bildirmişti.

Gazeteci Anton Meana’nın aktardığına göre, eflatun-beyazlı kulüp transfer döneminde bir orta saha oyuncusu ve muhtemelen öne çıkan bir stoper transferi için hamle yapmayı planlıyor; ancak bu adımlar, gelecek sezon beklenen tek değişiklik olmayabilir.

Haberde, Florentino Perez liderliğindeki kulüp yönetiminin, Jose Angel Sanchez, Juni Calafat ve Santiago Solari gibi öne çıkan isimlerin yer aldığı bilinen idari düzenin gölgesinde, oyuncu listesini aşabilecek olası bir yeniden yapılanmayı değerlendirdiği ifade edildi.

Meana, kararın henüz kesinleşmediğini; ancak yürütme yönetiminin elinde toplanan yetkiler nedeniyle Real Madrid’de yıllardır bulunmayan sportif direktör pozisyonunun, kulübün idari yapısı içinde bağımsız bir birim olarak yeniden devreye alınması ihtimalinin incelendiğini sözlerine ekledi.

Ancak Real Madrid, bugün cuma sabahı yayımladığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Real Madrid Kulübü, dün gece Cadena SER üzerinden El Larguero programının yayımladığı ve kulübümüzün organizasyon yapısına bir sportif direktör dahil etmeyi değerlendirdiğini iddia eden bilgilerin tamamen asılsız olduğunu duyurur.”

Kulüp ayrıca açıklamasında, mevcut sportif yönetimin yürüttüğü çalışmayı büyük ölçüde takdir ettiğini belirterek, bu yaklaşımın kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinin nedeni olduğunu; bu süreçte son 10 yılda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6 şampiyonluk da dahil olmak üzere birçok kupanın kazanıldığını ve değişiklik düşünmediğini vurguladı.

Real Madrid, bu akşam Cuma günü İspanya Ligi'nde “Santiago Bernabéu” Stadı’nda Girona ile karşılaşmaya hazırlanıyor; ardından da gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında “Allianz Arena”da Bayern Münih ile karşılaşmak üzere Almanya’ya uçacak.