Suudi Roshn Ligi'nin yıldızlarından biri, son günlerde etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekerek güçlü bir şekilde spot ışıklarının altına girdi. Bu durum, yeni sezon başlamadan önce kadrolarını güçlendirmek isteyen birçok kulübün hedefi haline gelmesine yol açtı; söz konusu transfer, yaz transfer döneminde beklenmedik bir rekabete sahne olabilir.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, Riyad kulübünün oyuncusu Suudi savunmacı Ahmed es-Seyyahi, takımıyla ortaya koyduğu dikkat çekici sezonun ardından birçok Roshn Ligi kulübünün ilgi odağı haline geldi.

Gazeteci, oyuncunun hizmetlerini almaya en çok ilgi gösteren kulübün el-Kadisiye olduğunu, oyuncunun kulübün teknik yönetimi tarafından büyük beğeni topladığını ve bu yönetimin onu savunma hattını güçlendirmek için uygun seçeneklerden biri olarak gördüğünü belirtti.

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Gazeteci ayrıca, ilginin yalnızca Suudi kulüplerle sınırlı olmadığına dikkat çekti; zira birçok Avrupa kulübü, geçen sezon ortaya koyduğu performanslar ışığında, önümüzdeki dönemde oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçme olasılığına hazırlık olarak oyuncunun gelişimini takip ediyor.

Bu ilgi, es-Seyyahi'nin Riyad forması altında geçirdiği tam bir sezonun ardından geldi. Bu sezon boyunca oyuncu, en önde gelen Suudi savunmacılardan biri olarak kendini kanıtlamayı başardı ve isminin ülke içinde ve dışında birçok kulübün masasında güçlü bir şekilde yer almasını sağladı.