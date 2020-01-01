Deeney: Her futbol takımında bir eşcinsel oyuncu vardır

Troy Deeney, meslektaşlarına cinsel yönelimlerini gizleme yükünden kurtulmaları yönünde çağrıda bulundu.

forması giyen Troy Deeney, futbol takımlarındaki eşcinsel oyuncuların toplumsal baskı nedeniyle kimliklerini gizlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Britanya tarihinde gey olduğunu açıklayabilen tek futbolcu Justin Fashanu.

Deeney, futbolda çok sayıda gey oyuncu olduğunu fakat bu isimlerin üzerlerindeki baskı nedeniyle cinsel yönelimlerini açık edemediklerini düşünüyor.

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BBC'de yayımlanan Grounded with Louis Theroux isimli podcast programına konuk olan Deeney, "Muhtemelen her takımda en az bir tane gey ya da biseksüel futbolcu vardır. Yüzde 100 varlar. Eşcinsel olan oyuncular, cinsel yönelimlerini açık eden ilk kişi olma sorumluluğundan korkuyorlar. Bence biri bunu açık ettiği zaman, diğerleri de peşinden gelecektir. Biri böyle bir açıklama yapsa, peşinden aynı hafta 100 kişinin daha bu açıklamayı yapacağından samimi bir şekilde eminim." şeklinde konuştu.

Eşcinsel sporcuları cinsel yönelimlerini özgürce ifade etmeleri konusunda teşvik eden Deeney, "Bence şu anki platform, gey olduğunu açıklamak isteyen sporcular için gayet ideal" derken, sporcuların kariyerlerini sona erdirdikten sonra bu açıklamayı yapmasını ise "Neden sporcular futbol, rugby ya da diğer sporlardaki kariyerleri bittikten sonra eşcinsel olduklarını açıklıyorlar merak ediyorum. Bu, tüm spor kariyeriniz boyunca taşımak için fazla ağır bir yük." sözleriyle değerlendirdi.

İki çocuk babası olan 31 yaşındaki Troy Deeney, 2010 yılından bu yana Watford'ın formasını terletiyor.