Sporting Lizbon'un Kolombiyalı forveti Luis Suarez, yaz transfer döneminin son haftalarında Barcelona'nın ilgi alanına girdi. Sezonun başında masaya yatırılan büyük isimler arasında yer almamasına rağmen, adı beklenmedik bir şekilde Katalan kulübüyle anılır oldu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, bu ilgi, Barcelona yönetiminin Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı bir alternatif plan arayışı çerçevesinde ortaya çıktı. Nitekim daha sonra gerçekten de bu senaryo yaşandı; net forvet mevkisini güçlendirecek seçenekler için piyasa tarandığında Luis Suarez'in adı olası aday listesinde öne çıktı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun açıkladığına göre Kolombiyalı forvet, Deco liderliğindeki Barcelona sportif yönetiminin beğenisini kazandı. Ancak konu ilgiden öteye geçemedi; 80 milyon euroluk serbest kalma bedeli ve Sporting Lizbon'un fiyatı düşürmeyi reddetmesi buna engel oldu. Zira kulüp oyuncuyu kadrosunun temel unsurlarından biri olarak görüyordu; öyle ki Premier Lig'den ve Suudi Ligi'nden gelen dev teklifleri de reddetmişti. Bu da Barcelona'nın ilgisinin daha ciddi adımlara dönüşmesini zorlaştırdı.

Luis Suarez, hakkındaki görüşler ne olursa olsun, yüksek bir golcü içgüdüsüne sahip olduğunu kanıtladı ve geçen sezona dair rakamları bu gerçeği doğruluyor. Kolombiyalı golcü, çeşitli müsabakalarda oynadığı 53 maçta 38 gol atarken 9 asist yaptı.

Bu dikkat çekici rakamlar, Portekiz Ligi'nin büyük Avrupa liglerine kıyasla daha alt sıralarda yer almasına rağmen ortaya çıktı; zira böyle bir istatistik yakalamak kolay bir iş değil. Özellikle de bu gollerin 5 tanesinin, dünyanın en iyi kulüplerini bir araya getiren en büyük kıtasal müsabaka olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelmiş olması dikkat çekici.

Luis Suarez, bu sezon daha büyük rakamlara ulaşma çabasını sürdürüyor. Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılması nedeniyle Sporting Lizbon'un hazırlık antrenmanlarına geç dahil olmasının ardından, Portekiz Ligi'ndeki ilk iki maça yedek kulübesinde başladı. Üçüncü haftadan itibaren ise yeniden ilk 11'deki yerini aldı ve net forvet mevkisindeki etkinliğini de geri kazandı.

Kolombiyalı forvet şu anda son 3 maçta 4 gol atarak mükemmel bir gol üretkenliği içinde. Alverca'nın ağlarını sarstıktan sonra Rio Ave'ye karşı ikili yaptı, ardından geçen hafta sonu Nacional karşısında hem gol atıp hem de asist yaparak yeniden fileleri havalandırdı. Bu da onun golcü içgüdüsüne sahip forvetlerden biri olduğunu doğruluyor ve Barcelona sportif yönetiminin isabetli bir öngörüye sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.



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