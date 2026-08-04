Deco'nun ikilemi: Barcelona yıldızının yeteneğine inanıyor ama ayrılığını planlıyor

Barcelona oyuncusu İsveçli Roony Bardghji, Birmingham karşısında oynadığı 45 dakikayı, transfer sezonunda hâlâ aranan bir oyuncu olduğunu herkese kanıtlamak için değerlendirdi.

İsveçli kanat oyuncusu, Barcelona'nın ikinci yarıda öne çıkan isimlerinden biriydi; Katalan takımına hız, beceri ve son dokunuşta keskinlik katarak (2-2) biten ve Barça'nın penaltılarla kaybettiği hazırlık maçında damga vurdu.

"As" gazetesine göre, Bardghji'nin oyuna girişi, Flick'in takımının en iyi hücum dönemiyle aynı zamana denk geldi; iki isabetli şut çekti, pas isabet oranı %87 (36 pasta 31) oldu, iki çalım yaptı, üç kez topu geri kazandı ve 12 faul yaptı.

Bardghji'nin durumu, sportif direktör Deco'nun transfer döneminin kapanmasından önce çözmesi gereken meselelerden biri olarak görülüyor. Barcelona onun yeteneğine inanıyor ve kendisiyle anlaşmanın bir hata olmadığını düşünüyor; ancak kanat mevkisi için rekabet çetin ve Birmingham karşısında ilk on birde forma giyen Karim Adeyemi'nin gelmesiyle birlikte, yok denecek kadar az olmasa da sınırlı fırsatlara sahip olacak.

Barcelona'nın sportif yönetimi, oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi için yeterli oyun süresine ihtiyaç duyduğunu ve yapabileceği en iyi şeyin ayrılmak olduğunu biliyor.

Bununla birlikte Deco, oyuncu üzerinde gelecek için bir miktar kontrolü elinde tutmak istiyor. Ayrılması için en iyi yol ise geri satın alma opsiyonu içeren bir transfer, gelecekteki herhangi bir satıştan pay alma ya da kiralık gönderme olabilir. Bardghji'nin teklif sıkıntısı da yok.