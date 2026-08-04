Bir basın raporu, bugün salı günü, Barcelona'nın Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'i bu yaz kadrosuna katma çabasında büyük bir gelişme olduğunu ortaya koydu.

Arjantinli forvet Julian Alvarez (26 yaşında) ile anlaşmak, Barcelona'nın en önemli hedefi olarak görülüyor ve kulüp, onu kadrosuna katmak için ciddi adımlar atmaya çoktan başladı.

Şu ana kadar Atletico Madrid, oyuncunun Barcelona'ya gitme isteğine rağmen, transfere karşı olan tutumunda ısrarcı olmaya devam ediyor; ancak kulüp heyetinin bugün salı günü gerçekleştirdiği ziyaret, Julian'a ilişkin müzakerelerin hızını artırabilir.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, spor direktörü Deco ve yardımcısı Joao Amaral, Julian Alvarez transferinde ilerleme kaydetmek amacıyla bugün Madrid'e gitti.

Barcelona, Arjantinli oyuncunun hücum hattını güçlendirmek için hedefi olduğunu vurguluyor ve oyuncunun Atletico'dan ayrılma isteğinin transferi kolaylaştırabileceğinin de farkında.

Gazete, Deco ve Joao Amaral ile Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo arasında önümüzdeki saatlerde bir toplantının yapılmasının planlandığını belirtti.

Forvet oyuncu, Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmeye bağlı; ancak Barcelona, oyuncunun ayrılma isteğini teyit etmek için bir jest daha yapmasını umuyor.