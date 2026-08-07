Barcelona sportif direktörü Deco, İsveçli kanat oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere Roony Bardghji'nin menajeriyle bir araya geldi. Bu adım, oyuncunun mevcut transfer döneminde kulüpten ayrılmasının yaklaştığını doğruluyor.

"Sport" gazetesinin haberine göre Deco, oyuncunun menajeri Christian Emile ile Joan Gamper Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Menajer, kulüpten ayrılmadan önce tesislerin içinde görüldü. Bundan önce gazeteci Fabrizio Romano, kulübün oyuncuyla devam etmeme kararını açığa çıkarmıştı.

Bu karar, teknik ekibin Bardghji'nin fırsat bulduğu her seferinde sergilediği performansı övmesine rağmen geldi. Oyuncu, sahada geçirdiği dakikaları iyi değerlendirdi ve en üst seviyede rekabet edebileceğini gösterdi. Ancak Lamine Yamal'ın Hansi Flick'in kadrosunda kanat mevkiinde vazgeçilmez bir ilk on bir oyuncusu olması, düzenli oyun süresi bulma şansını azalttı.

Kulüp içinden kaynaklar, oyuncunun geçen süre boyunca hiçbir şikâyette bulunmadığını, antrenmanlarda profesyonelce çalıştığını ve rolünü herhangi bir sorun çıkarmadan kabullendiğini doğruladı. Bu tutum, yönetim tarafından büyük takdirle karşılandı.

Barcelona şu anda oyuncuya daha fazla dakika verecek ve gelişimini sürdürmesine yardımcı olacak yeni bir adres bulmak için çalışıyor. Son aylarda oyuncunun durumunu soran birçok kulübün ilgisi söz konusu.

Kulüp, gelecekteki herhangi bir anlaşmaya bir yeniden satış yüzdesi dahil etmeyi planlıyor; İsveçli millî oyuncunun değerinin önümüzdeki yıllarda artacağına duyduğu güvenle.

Bu adım, Deco'nun yeni gözlemci sorumlusu João Amaral ile birlikte yürüttüğü transfer politikasının bir parçası. Bu politika, genç yetenekleri öne çıkmadan önce düşük bedellerle bünyeye katmaya, geliştirmeye ve ardından satışından kâr elde etmeye dayanıyor. Nitekim büyük Avrupa kulüpleriyle girilen rekabetin ardından yaklaşık 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen, sonrasında A takımla oynayarak piyasa değerini yükselten Bardghji'de de yaşanan tam olarak buydu.