Barcelona sportif direktörü Deco, Frenkie de Jong'un fiziksel durumuna ve orta saha oyuncusunun son dönemdeki sakatlıklarının kulüp içinde ele alınışına ilişkin uzun süredir devam eden iddialara yanıt verdi. Hollandalı millî futbolcunun iyileşme sürecini açıkça anlatan Deco, tıbbi kararlar nedeniyle oyuncu ile yönetim arasında anlaşmazlık yaşandığı yönündeki söylentileri reddetti.

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Ameliyat tartışmasına açıklık getirdi

De Jong'un durumu, orta saha oyuncusunun önemli bir diz sorunuyla mücadele etmesine rağmen Hollanda'yı temsil ettiği Dünya Kupası'nın ardından gündemin önemli başlıklarından biri hâline geldi. Daha sonra lateral iç bağında yırtık olduğu ortaya çıktı. Kulüp, bu tanıyı ancak De Jong'un turnuva sonrası İbiza'da geçirdiği 13 günlük tatilden dönmesinin ardından doğruladı. Bu zaman çizelgesi, Barcelona yönetiminde oyuncunun sağlık durumunu ne ölçüde açıkça paylaştığı ve sonrasında ameliyat olmamayı tercih etmesi konusunda rahatsızlık yaşandığına dair haberlere yol açtı.

Ancak Deco, oyuncuyla kulüp arasındaki ilişkinin profesyonel ve saygılı biçimde sürdüğünü vurgulayarak bu iddiaları yatıştırdı. Catalunya Radio'ya verdiği röportajda, "Herhangi bir huzursuzluk yaşanmadı" dedi. Sportif direktör, De Jong'un daha önce ayak bileği sakatlığında da benzer bir kararla karşı karşıya kaldığını ve cerrahi müdahale yerine ameliyatsız tedaviyi tercih ettiğini belirtti. Kulüp, her iki durumda da oyuncunun kararına saygı gösterdi; tıbbi bir yöntemi dayatmak yerine, kendi bedeni ve iyileşme süreci konusunda rahat hissedeceği yolu önceliklendirdi.

De Jong'un sakatlık durumu

Deco, Dr. Ricard Pruna ve baş fizyoterapist Raul Martinez'in öncülüğündeki kulüp sağlık ekibinin uzman görüşü sunduğunu, ancak son kararın çoğu zaman sporcuya ait olduğunu vurguladı. Deco, "Frenkie düşünmeyi ve kendi kararlarını vermeyi seven bir oyuncu. Kulüp bir şey dayatmıyor; bu bir sağlık meselesi. Kimse ona kızgın değil" dedi.

De Jong, son millî maç arasında sakatlığı nedeniyle Hollanda kadrosundan çekildi ve ülkesinin Uluslar Ligi'nde Almanya'ya 5-0 yenildiği maçta forma giyemedi . Orta saha oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla toplam dört maça çıktı.

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Deco kadro derinliği istiyor

Deco, sakatlıklarla ilgili olarak modern futbolun gerektirdiği yoğun tempoyla başa çıkabilmek için kadroda çok sayıda kaliteli oyuncu bulunmasının önemini de vurguladı. "Oyuncu sayısı az olunca şikâyet ediyoruz. Çok olunca da şikâyet ediyoruz. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, ligde dört maç daha az oynuyor ve sezonu hep güçlü bitiriyor. Günümüz futbolunda Dünya Kupası'ndan sonra millî takımla dört resmî maç var. Talepler yüksek. Mesele oyuncuların iş yükünü yönetmek, ancak üst düzey 20 ya da 22 oyuncuya ihtiyacınız var" dedi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Deco daha sonra kadro derinliği eksikliğinin Barcelona'nın birden fazla kulvarda mücadele etme gücünü nasıl etkileyebileceğini anlattı. Daha fazla seçeneğe sahip olmanın, geçen yıl Copa del Rey finaline kalamamalarını önleyebileceğini öne sürdü. "Daha geniş bir kadromuz olsaydı geçen yıl Copa del Rey finalini kaçırır mıydık, bilmiyorum. Barcelona'nın üst düzey oyunculardan yoksun kalma lüksü yok. Elimizde yalnızca 14 ya da 15 oyuncu varsa La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey'de mücadele etmek için sayımız yetersiz kalır. Şu anda biraz hayal kırıklığı olabilir ama durum bu, şanssızlık" diye ekledi.

Lider Barcelona'yı yoğun bir hafta bekliyor

Barcelona, pazar günü Villarreal'i ağırladıktan sonra çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sabah ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor. Barcelona, La Liga'da 33 puanla lider durumda ve ikinci sıradaki Real Madrid'in üç puan önünde bulunuyor.