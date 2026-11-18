Barcelona Sportif Direktörü Deco, bugün yaptığı açıklamada, takımın savunma hattını vuran sakatlıklar nedeniyle önümüzdeki ara transfer döneminde yeni bir stoper transferi konusunda tüm seçeneklerin açık olduğunu söyledi.

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Barcelona Sportif Direktörü Deco, bugün yaptığı açıklamada, takımın savunma hattını vuran sakatlıklar nedeniyle önümüzdeki ara transfer döneminde yeni bir stoper transferi konusunda tüm seçeneklerin açık olduğunu söyledi.

Eski Portekizli yıldız, kararın teknik direktör Hans Flick ile konunun görüşülmesi ve mevcut seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından netleşeceğini belirtti.

Kulübün sportif yönetim koordinatörü Bojan Krkić'in de eşlik ettiği "Catalunya Ràdio" röportajında, Flick'in savunmadaki seçeneklerini etkileyen sakatlık krizine değinen Deco, şunları söyledi: "Duruma bakarsanız, çok sayıda sakatlık yaşadığımızı görürsünüz ve bu, kasım ayında normal bir durum değil. Andreas, Eric, Koundé, ardından Xavi Espart".

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Deco sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayı bakımından Xavi (Espart) ile birlikte daha fazla seçeneğimiz vardı ve hocamız mevcut seçeneklerden memnundu".

Yeni bir savunma oyuncusu için ara transfer dönemine girme ihtimaline ilişkin ise Deco, "Her ihtimal mümkün. Xavi Espart'ın kendini kanıtlamaya başladığını gördük ve bu da bize takımda ek bir seçenek sunuyor" dedi.

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Deco, "Sakatlıkların işleri zorlaştırdığı doğru. Elbette durumu analiz etmemiz ve karar vermek için hocamızla oturup konuşmamız gerekiyor" diye ekledi.

Deco ayrıca, "Ocak ayında transfer piyasasına girmek istiyorsak, ne aradığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Barcelona, geçtiğimiz haftalarda Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé ve Xavi Espart'ı kapsayan bir dizi savunma sakatlığı yaşamış, bu da Flick'i seçenek sıkıntısıyla başa çıkmak ve bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gitmek zorunda bırakmıştı.

Barça'nın öncelikleri

Barcelona'nın transfer piyasasındaki önceliklerinin gerçek bir santrfor transferinden sol ayaklı bir stoper arayışına kaymasıyla ilgili olarak Deco, kulübün planlarının takımın ihtiyaçlarına ve mevcut fırsatlara göre değiştiğini açıkladı.

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Deco, "İşler sürekli değişiyor. Hocamız Bojan'a bu sezon Raphinha'yı başka mevkilerde denemek istediğini söyledi ve zaten bu yönde sinyaller vermeye başlamıştı" dedi.

Deco şöyle devam etti: "Julián Álvarez'i transfer etmek, finansal talepler nedeniyle imkânsızdı. Raphinha ilk maçında zaten 9 numaralı gerçek santrfor mevkisinde oynadı ve bize çözümler sunmaya başladı. Gabriel Jesus transferi de kolay değildi. Tüm bunlar bizi adım adım mevcut duruma getirdi".

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Maaş limitindeki boşluk ve yeni transferlerin finansmanı konusunda ise Deco, kulübün mali durumunu iyileştirmek için sürekli çalıştığını vurguladı ve meselenin toplam maaş giderinden çok finansal fair play kurallarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu, "Takımı zayıflatmak istemiyoruz ve bize yardımcı olabilecek hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyoruz" dedi.

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Bu açıklamalar, mali kısıtlamaların Barcelona yönetiminin karşısındaki en büyük zorluklardan biri olmayı sürdürdüğü bir dönemde geldi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre kulübün finansal fair play kuralları çerçevesindeki hareket alanı sınırlı.

Bu durum, yeni bir savunma oyuncusu transferini bütçeye ek yük getirmeyecek uygun bir fırsatın bulunmasına ya da başka bazı hamlelerle mali alan yaratılmasına bağlı hale getirebilir.