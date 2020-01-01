Declan Rice'dan büyük tepki: VAR'ı istemiyoruz

West Ham United'ın başarılı orta saha oyuncusu Declan Rice, Premier Lig'deki futbolcuların VAR sistemini istemediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde Sheffield United ile karşı karşıya geldi.

Sheffield United'ın 1-0 önde götürdüğü maçın duraklama dakikalarında West Ham United'ın oyuncusu Robert Snodgrass'ın attığı gol, asisti yapan Declan Rice'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi ve West Ham United, sahadan mağlup ayrıldı.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Rice "Hepimiz çok sinirliyiz. Maçın ardından pozisyonu bir daha izledim. Normal bir şekilde koşarken top elime kasıtlı olmadan çarpıyor. Sadece ben değil bütün Premier Lig oyuncularının VAR'ı istemediğini düşünüyorum. Futbol bu şekilde olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bir maçı eksik West Ham United'ın Premier Lig'de 22 puanı bulunuyor.