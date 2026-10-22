Arsenal’ın orta saha oyuncusu Declan Rice, Allianz Arena’daki çekişmeli Şampiyonlar Ligi beraberliğinin ardından millî takımdan arkadaşı Harry Kane’in bu yılki Ballon d’Or’u kazanacağını düşünüyor. Çarşamba gecesi iki İngiliz yıldız da gol atarken, Premier Lig şampiyonu Arsenal son bölümde geri dönerek Bayern Münih’le berabere kaldı.

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Orta saha oyuncusundan golcü millî takım arkadaşına destek

Rice, çarşamba günü Almanya'da oynanan lig aşaması maçında karşı karşıya geldiği vatandaşı Kane'in futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanması gerektiğini söyledi. İngiltere kaptanı, geçen sezon kulüp formasıyla çıktığı 51 maçta 61 gol atıp ülkesini Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda yarı finale taşımasının ardından ödülün favorisi konumunda. İkinci yarıda kullandığı penaltıyı gole çevirerek bu sezonki gol sayısını 11 maçta 10'a çıkardı.

Etkili performansa maç sonrası övgü

IMAGO

Konuk ekip, Bukayo Saka'nın 10. dakikada temas olmadan yaşadığı uyluk sorunu nedeniyle aksayarak oyundan çıkmasıyla erken bir darbe aldı. Onun yerine giren Eberechi Eze ise VAR'ın ofsayt kontrolünün ardından 25. dakikada Martin Odegaard'ın pasıyla gol perdesini açtı. Ancak Bayern'in yıldızı, 10 dakika sonra Arsenal savunmasının arasına attığı pasla Alphonso Davies'i gol pozisyonuna soktu. Ardından şutunun Jurrien Timber'ın eline çarpmasıyla kazanılan penaltıda yaklaşık 11 metreden David Raya'yı ters köşeye yatırdı.

Maç sonrası röportaj alanında millî takım kaptanıyla karşılaşan Rice, TNT Sports sunucusu Jules Breach'e şunları söyledi: “Bana göre ödülün açık ara sahibi o. Bence rakamları her şeyi anlatıyor. Geçirdiği yıl olağanüstüydü. Elbette dünya çapında oyuncularla yarışıyor. Onunla birlikte oynadığınızda ne kadar iyi olduğunu anlıyorsunuz; ona karşı oynadığınızda ise ne kadar zor bir rakip olduğunu görüyorsunuz.”

Forvetin ilk yarıdaki asistini ve soğukkanlı penaltısını değerlendiren Arsenal'in orta saha oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Bir forvetin o [ilk] goldeki pası vermesi ve penaltıyı kullandığı gibi kullanması inanılmaz. Çok iyi bir oyuncu. Onunla birlikte oynadığım için şanslıyım, ona karşı oynadığım içinse o kadar şanslı değilim.”

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Efsane kaptandan Kane'in pas vizyonuna övgü

Arsenal, Rice'ın oyuna sonradan giren Viktor Gyokeres ile paslaştıktan sonra yaptığı yerden vuruşla topu alt köşeye göndermesi sayesinde sonunda bir puanı kurtardı. Manuel Neuer ise son bölümde Timber'ın galibiyet golünü akrobatik bir kurtarışla engelledi.

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Maç sonrası röportajı yayında izleyen eski Liverpool ve İngiltere kaptanı Steven Gerrard da övgülerini esirgemedi: “Çok akıllı bir oyuncu. Topu stoper, sağ bek, sol bek gibi alışılmadık pek çok bölgede alıyor.

“Bunu yapmasının nedeni, döndüğünde yüzü rakip kaleye bakıyorsa inanılmaz paslar atabilmesi. Oyun görüşü, pas çeşitliliği, kale önündeki bitiriciliği... Harry Kane'den söz ederken her yönüyle dünya çapında bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Umarım hak ettiği takdiri görür; bunun için parmaklarımı çaprazlıyorum.”

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Forvetin pas becerisini dünya futbolunun en iyi oyun kurucularıyla kıyaslayan Gerrard sözlerini şöyle tamamladı: “Bir orta saha oyuncusu olarak pas çeşitliliğine bakınca size şunu söylemek istiyorum: O, dünyanın en iyi orta saha oyuncuları ve en iyi stoperleri kadar iyi pas verebilen bir santrfor. Çok iyi ve oyununda hiçbir zayıflık yok.”

Sakatlıklarla boğuşan konuk ekibi Londra'daki tören bekliyor

Getty Images

Kane'in bu prestijli ödülü kazanıp kazanmayacağı, Ballon d'Or töreninin pazartesi akşamı Birleşik Krallık saatiyle 20.00'de Londra'da başlamasıyla belli olacak. O zamana kadar Arsenal sağlık ekibini, hafta sonu yeniden yerel ligde sahaya çıkacak takımda Saka'nın şüpheli uyluk sakatlığının ciddiyetini belirlemek için endişeli bir bekleyiş bekliyor. Bavyera'da puanları paylaşan iki Avrupa devi de Şampiyonlar Ligi sıralamasında iyi konumunu koruyor.