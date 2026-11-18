Arsenal, temel oyuncularının geleceğini güvence altına almayı sürdürmek istiyor. Bugün çarşamba günü yayımlanan bir habere göre Kuzey Londra ekibi, önümüzdeki günlerde 3 yıldızının sözleşmesini yenilemeyi hedefliyor.

Reklam

"The Telegraph" gazetesinin haberine göre, Declan Rice ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varan Londra ekibi, David Raya, Jurrien Timber ve Piero Hincapie ile yürüttüğü müzakerelerde de ilerleme kaydediyor. Gazete, Arsenal'in mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar süren İspanyol kalecisiyle prensipte anlaşmaya vardığını da doğruladı.

Yeni sözleşmesinin süresi henüz açıklanmadı ancak 2023'te Brentford'dan transfer edilen Raya, özellikle pas becerileri sayesinde Mikel Arteta'nın sisteminde vazgeçilmez bir isim haline geldi.

Geçen sezon Premier Lig'de 28 maçta kalesini gole kapatan Raya, Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

İspanyol file bekçisi, son üç sezonda Altın Eldiven ödülünü de kazanarak Premier Lig'in en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı.

Reklam Reklam

"The Athletic"in haberine göre ise Jurrien Timber ve Piero Hincapie de Arsenal ile sözleşmelerini uzatmaya yakın.

Related Topics

Sırasıyla 25 ve 24 yaşındaki iki oyuncu, yeni uzun vadeli sözleşmeler için Londra ekibiyle ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.

Halihazırda Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Timber, Mikel Arteta'nın güvenmeye devam etmek istediği oyuncular arasında yer alıyor.

Reklam

Eylül 2025'te Bayer Leverkusen'den önce kiralık olarak takıma katılan ve geçen yaz bonservisiyle transfer edilen Hincapie ise kadroya kısa sürede uyum sağladı. Ekvadorlu milli oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkarak takımın Premier Lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkı sundu.

2031'e kadar sözleşmesi bulunan Hincapie'nin, haberlere göre maaş artışının yanı sıra sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2032'ye kadar imza attığı belirtiliyor.

Reklam

Bu hamleler, Arsenal'in temel oyuncularının sözleşmelerinin sona ermesi yaklaşırken şampiyon kadrosunu korumak istediğini gösteriyor.

Arsenal, Declan Rice ile anlaştı

Arsenal'in orta saha oyuncusu Declan Rice, yeni bir sözleşme imzalamak için kulüp yönetimiyle anlaşmaya vardı. Bu adım, iki tarafın da önümüzdeki yıllarda birlikte devam etme isteğini teyit ediyor.

Reklam

Bu gelişme, oyuncunun teknik direktör Mikel Arteta'nın kadrosundaki en önemli temel taşlardan biri haline gelmesinin ardından geldi.

İngiliz gazetesi "The Guardian"ın haberine göre Rice, Arsenal ile 2031 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamak için anlaştı.

Reklam

Arsenal, Rice'ın kulüpteki süresini uzatmak ve mali şartlarını iyileştirmek amacıyla sözleşmesini yenileme kararı aldı. Oyuncu, takımdaki rolüne ve Emirates Stadyumu'na transferinden bu yana ulaştığı konuma uygun olarak maaşında büyük bir artış elde edecek.

Yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz orta saha oyuncusunun haftalık maaşı yaklaşık 300 bin sterline yükselecek. Böylece Rice, Arsenal'in en yüksek maaş alan oyuncuları arasına girecek ve takım arkadaşı Bukayo Saka ile birlikte kadronun en çok kazanan ismi olacak.

Reklam

27 yaşındaki Rice, 2023 yazında yaklaşık 105 milyon sterlinlik kulüp rekoru bir bedelle West Ham United'dan Arsenal'e transfer olmuş ve o dönem 2028'e kadar sürecek, Arsenal'e bir sezon daha uzatma opsiyonu tanıyan bir sözleşme imzalamıştı.