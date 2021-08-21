Manchester United ve Chelsea’nin istediği Declan Rice, kendisine önerilen yeni sözleşmeyi geri çevirdi.

West Ham’ın 100 milyon sterlin değer biçtiği Declan Rice, kulübün kendisi için belirlediği yüksek bonservis bedelinden şikayetçi.

Telegraph’ın haberine göre; Manchester United ve Chelsea’nin listesinde yer alan Rice, West Ham yönetiminin bonservisinde indirime gitmemesi nedeniyle mutsuz.

Rice’ın sergilediği yüksek performansı ödüllendirmek isteyen West Ham, oyuncusuna daha yüksek maaş alacağı yeni bir kontrat teklif etti.

Ancak peşindeki büyük kulüplerden birine gitmeyi kafasına koyan Rice, West Ham ile yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Genç oyuncunun West Ham ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca West Ham’ın kontratı bir yıl daha uzatma opsiyonu var.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor

Geçen sezon sürpriz bir çıkış yaparak ilk dördü zorlayan West Ham, ligi altıncı sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti almıştı. Orta sahadaki çalışkanlığıyla takdir toplayan Rice, yükselişini İngiltere formasıyla Euro 2020’de sürdürdü.

22 yaşındaki oyuncunun hedefi, düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulüpte forma giymek. Bazı kaynaklara göre West Ham, istediği transferleri yapamadığı için Rice’ı satma konusunda gönülsüz davranıyor.

West Ham, şu ana kadar yaz döneminde Watford’dan Craig Dawnson’ı bonservisiyle, PSG’den Alphonse Areola’yı ise kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Geçen sezon Manchester United’dan kiralanan Jesse Lingard’ın kulübüne dönmesiyle hücumda önemli bir güç kaybı yaşayan West Ham’ın bir kez daha üst sıraları zorlaması kolay gözükmüyor.

Bonservisler daha da yükselebilir

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bir açıklama yapan West Ham menajeri David Moyes, Rice için 100 milyon sterlinin altındaki teklifleri değerlendirmeyeceklerini söylemişti.

Moyes, yetenekli gençleri takımlarından koparmak isteyen büyük kulüplerin ciddi bir maddi bedel ödemesi gerektiğini düşünüyor. Deneyimli teknik adama göre, Manchester City’nin Grealish ile kırdığı transfer rekoru yakın zamanda yenilenebilir.

Rice'ın kariyeri

West Ham altyapısından yetişen Declan Rice, 2017'den bu yana A takımda görev yapıyor. Londra ekibinde 146 maça çıkan 22 yaşındaki ön libero, beş gol ve beş asist üretti.

Çifte vatandaşlığa sahip olan Rice, alt yaş gruplarında da formasını giydiği İrlanda milli takımı ile üç hazırlık maçına çıktıktan sonra tercihini İngiltere'den yana kullanmıştı. Rice, İrlanda ile resmi maça çıkmadığı için İngiltere forması giymesinin önünde bir engel bulunmuyordu.

İngiltere adına toplam 24 maça çıkan Rice, Avrupa Şampiyonası'ndaki yedi karşılaşmada da sahadaydı.

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