Declan Rice için tüm efsaneleri geri çeviren Arsenal taraftarı

Futbolun büyük sahnesinde, görüşlerin saha içindeki paslar kadar serbestçe dolaştığı bu ortamda, tek bir oyuncuya gösterilen sarsılmaz savunma kadar, kulübe olan sarsılmaz bağlılığın özünü yakalayan çok az örnek vardır. Arsenal’in orta sahasının soğukkanlı dayanağı Declan Rice, tam da böyle saf ve filtrelenmemiş bir bağlılık anına ilham kaynağı oldu.

Giderek daha cazip hale gelen bir dizi varsayımsal takas önerisiyle karşı karşıya kalan bir taraftarın cevabı, dikkat çekici bir tutarlılıkla "hayır" oldu. Manchester United'ın birçok atağını aydınlatan dinamik oyun kurucu Bruno Fernandes için de değil. Birçok kişinin futbolun bir sonraki büyük orkestra şefi olarak gördüğü parlak genç yetenek Pedri için de değil. Ve dikkat çekici bir şekilde, teklifler efsane boyutlarına ulaştığında bile.

"Declan Rice'ı Bruno Fernandes ile takas eder miydiniz? Hayır," dedi bu kişi.

"Onu Pedri ile takas eder miydiniz? Hayır. Onu en iyi dönemindeki Lampard ile takas eder miydiniz? Hayır. Onu en iyi dönemindeki Gerrard ile takas eder miydiniz? Hiç kimseyle," diye devam etti taraftar.

Arsenal oyuncusunu efsanevi Chelsea ve Liverpool kaptanlarıyla, hatta ikonik Barcelona üçlüsüyle takas edip etmeyeceği konusunda daha fazla ısrar edildiğinde, yanıt kararlı kaldı: "En iyi dönemindeki Lampard ve Gerrard mı? Hayır. Üçü birden, Xavi, Iniesta ve Busquets mi? Hayır."

Bu tavizsiz tutum, Declan Rice'ın Dünya Kupası şampiyonları ve birçok kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncularla karşılaştırıldığında bile, Arsenal taraftarları arasında hızla kazandığı kült kahraman statüsünü vurguluyor.

Declan Rice'ın Arsenal'in 2025/26 Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına nasıl yardımcı olduğunu gören daha birçok taraftar da aynı şekilde hissedecektir.