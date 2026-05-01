Declan Rice, Atlético Madrid - Arsenal maçının ardından Danny Makkelie hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle UEFA tarafından cezalandırılabilir

Declan Rice, Atlético Madrid - Arsenal maçının ardından Danny Makkelie hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle cezalandırılabilir. Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında 1-1 berabere biten maçın ardından İngiliz oyuncu Hollandalı hakemi eleştirdi ve The Times'a göre bu durum ona pahalıya mal olabilir.

Madrid'deki maçın bitimine 15 dakika kala, eski Feyenoord oyuncusu Dávid Hancko'nun Arsenal forveti Eberechi Eze'yi yere düşürdüğü görüldükten sonra Makkelie penaltı kararı verdi. VAR hakemi Dennis Higler, Makkelie'yi ekrana çağırdı ve hakem kararını değiştirdi.

"Bu açık bir penaltıydı," dedi Rice maçtan sonra. "O penaltının verilmemesini anlamıyorum. Bence taraftarlar etkili oldu ve hakemin fikrini değiştirdi. Ama önemli değil, gelecek hafta onları yenmek istiyoruz."

Rice'a, Ben White'ın talihsiz bir el hareketi sonrasında Atlético'ya verilen penaltı hakkında da soru soruldu. "İlk başta penaltı verilmeyebilir diye düşündüm. Premier League'de top yere çok yakın olduğu için belki verilmezdi."

"Top kaleye bile gitmedi. Ama Avrupa maçlarında kurallar tamamen farklı. UEFA'da penaltı verilir, ama Premier Lig'de? Bundan emin değilim. Avrupa turnuvalarında cezaların daha ağır olduğunu hissediyorum."

"Bu hissi, üç yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımdan beri yaşıyorum. Hakemler hızlı kararlar veriyor ve çabuk düdük çalıyor. Yapabileceğiniz pek bir şey yok. Sadece dikkatli olmak ve tedbirli davranmak gerekiyor," dedi Rice.

Rice'ın "hakemin dürüstlüğünü" sorguladığına karar verilmesi halinde bir yaptırım uygulanması ihtimali dışlanmıyor. The Times'ın haberine göre, bir maçtan men cezası da olasılıklar arasında yer alıyor. Rice, West Ham'da oynadığı dönemde bir hakemi yolsuzlukla suçladığı için iki maçtan men cezası almıştı.

O zamanlar UEFA, Rice'ı iki maçtan men etme kararını vermeden önce beş hafta beklemişti. Bu prosedür göz önüne alındığında, UEFA Rice'ı cezalandırmaya karar verse bile, Rice'ın Atlético ile oynanacak rövanş maçını ve 30 Mayıs'taki olası final maçını kaçıracağı kesin değil.