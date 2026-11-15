Declan Rice, Emirates Stadyumu'nda yakın zamanda uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamasının muhtemel olduğunu doğrulayarak Arsenal'a büyük bir müjde verdi. West Ham'dan yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğundan beri takımda önemli bir değişim yaratan İngiltere millî futbolcusu, kariyerinin en verimli yıllarını Mikel Arteta'nın Premier Lig şampiyonu takımında geçirmeye hazır görünüyor.

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Arsenal’in yıldızı, kulüpteki sözleşmesini uzatmaya hazır

Rice, 2023’te West Ham’dan 105 milyon sterlin karşılığında Londra’nın kuzeyine geldi. Mevcut sözleşmesi 2028’e kadar sürüyor ancak Arsenal’in sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, anlaşmanın resmiyet kazanmasının “an meselesi” olduğunu daha önce söylemişti. İngiltere’nin İspanya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde Madrid’de gazetecilere konuşan Rice, imza atmaya istekli olduğunu belirtti.

Rice, Arteta ile çalıştığı için “son derece şanslı” hissediyor

Kariyerindeki istikrarı ve Emirates Stadyumu’nda gördüğü desteği değerlendiren Rice, neden kulüpte kalmak istediğini anlattı.

27 yaşındaki oyuncu, “Kariyerim boyunca böylesine istikrarlı bir seviyede oynayabildiğim için son derece şanslıyım,” dedi. “Kendime her zaman hedefler koyan, hep daha fazlası için çabalayan bir oyuncuyum. Forma giydiğim kulüplerde hep istikrarlı oldum. Umarım yakında yeni bir sözleşme imzalarım.”

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“Arsenal gibi bir kulüpte olduğum için son derece şanslıyım. Teknik direktör bana çok güveniyor, takım arkadaşlarım da benim için büyük enerji ve çaba harcıyor. Bu konuları dert etmek zorunda olmadığım için son derece şanslıyım. Bu da futbol oynamayı çok daha kolay hâle getiriyor.”

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Arsenal’in kazanma zihniyetini İngiltere’ye taşımak

Rice, Arsenal’in Premier League şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişini sona erdirmesinde ve kulübün geçen sezon tarihinde yalnızca ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde kilit rol oynadı. İngiltere’nin de Thomas Tuchel yönetiminde aynı takım ruhunu ortaya koymasını umuyor.

Rice, “Teknik direktörün Arsenal’de bize aşıladığı şey, korkusuz olmak,” dedi. “Son üç yılda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final, yarı final ve finale uzanan bir gelişim gösterdik. Geçen yıl bu stada geldik, Bernabeu’ya ve Bayern Münih’e gittik. Eski Arsenal bu statlarda zorlanabilirdi. Ama şimdi bu takımda oynarken, maç öncesinde o formayı giydiğinizde sahaya çıktığınızda nasıl bir takım olacağınızı biliyorsunuz.”

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“Güçlü, kenetlenmiş bir takım göreceksiniz. Birbirimiz için koşacağız, ileriye dönük oynayacağız. Şu anda böylesine harika oyunculardan oluşan güzel bir takımda olduğum için son derece şanslıyım. Bize liderlik eden bir teknik direktörümüz ve onu dinleyip bütün talimatlarını uygulayan oyuncularımız var. Şu anki yükselişimiz sürpriz değil. Umarım uzun süre devam eder.”

“İngiltere’de de oluşmaya başlayan şey bu birliktelik. Thomas, İngiltere’deki görevine daha yeni başladı. Gelir gelmez Dünya Kupası’yla karşılaştı, şimdi de Uluslar Ligi’nde en iyi takımlara karşı oynuyoruz. Ama böyle şeyleri inşa etmek zaman alır. Kadrolar sürekli değişiyor.”

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“Bu yüzden bana göre en önemli şey, her millî takım kampında antrenmanlarda bu birlikteliği güçlendirmek, ilişkiler kurmak ve sonra bunu yarın akşamki gibi bir maça taşımak. Bir takım olarak hangi noktada olduğunuzu böyle maçlarda görürsünüz.”

Tuchel, İspanya sınavı öncesi kadroda değişikliklere gidiyor

Dünya Kupası’ndan Uluslar Ligi’ne hızlı geçişin ardından Tuchel, güçlü rakiplere karşı kadrosunu şekillendirmeyi sürdürürken İngiltere, Madrid’de önemli bir sınav verecek.

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Perşembe günü Hırvatistan karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından Tuchel, kalede Jordan Pickford’ın yerine James Trafford’ın ilk 11’de başlayacağını doğruladı. İngiltere, Hırvatistan galibiyetini kaçırdıktan sonra oynamaya hazır olduklarını gösteren Ezri Konsa ve Djed Spence’in dönüşüyle de güçlendi.