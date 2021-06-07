Dechamps, Euro 2020 favorisini açıklayan Mourinho’ya taş attı

Fransa’nın patronu, Jose Mourinho’nun Euro 2020 yorumuna espri bir dille yanıt verdi.

Euro 2016’nın finalisti Fransa, yaklaşan Avrupa Şampiyonası’nda da kupa adayları arasında öne çıkıyor. Fransızlar turnuvaya son Dünya Kupası şampiyonu apoletiyle çıkacak.

The Sun gazetesine Euro 2020’yi değerlendiren Jose Mourinho, Fransa’yı turnuvanın favorisi olarak göstermişti.

“Hiçbir zayıflık göremiyorum. Şampiyonluk için bir takım seçmem gerekirse, bu Fransa olur. Harika bir kadroları var.”

“Kazanmak zorundalar. Aksi takdirde, Avrupa Şampiyonası bir başarısızlık olacak.”

Deschamps'tan Tottenham göndermesi

Telefoot’a konuşan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mourinho’nun yorumlarına da değindi. Tecrübeli teknik adam, Portekizli meslektaşının başarısız Tottenham macerasına gönderme yaptı.

“Ben de onun çalıştırdığı Tottenham için aynı şeyleri düşünüyordum, ama sonuç öyle olmadı.”

“Evet, dünya şampiyonu unvanı bizi favori yapıyor. Ama bu bir baskı unsuru değil, basit bir gerçek. Fransa Euro 2020’nin favorilerinden biri ve biz bu gerçekten kaçmıyoruz.”

“Elbette önemli bir hücum potansiyeline sahibiz, ama bu tek başına yeterli değil. Dengeyi sağlayacak ayarlamaları yapmalıyız. Topa mümkün olduğunca fazla sahip olmak istiyoruz. Top rakipteyken de aynı seviyeyi korumalıyız.”

Fransa 2016'nın rövanşı için sahada

Son hazırlık maçını 7 Haziran Pazartesi günü Bulgaristan ile yapacak olan Fransa, ardından gözünü Euro 2020 gruplarındaki ilk maçına çevirecek.

F Grubu’nu 15 Haziran’da Almanya maçıyla açacak olan Fransa, Macaristan mücadelesinin ardından Euro 2016 finalindeki rakibi Portekiz ile karşılaşacak.

Finalde Fransa'yı Eder'in 109. dakikada attığı golle yenen Portekiz, Euro 2016'yı kazanan taraf olmuştu.

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