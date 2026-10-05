Dean Huijsen, internette büyük tepki çekti. Real Madrid'deki takım arkadaşı Thiago Pitarch ile çekildiği bir fotoğrafta, stoperin araçta telefonuyla ilgilendiği görülüyor.

Huijsen'in fotoğrafı internette ışık hızıyla yayılıyor. Kulübü Real Madrid'in taraftarları bu fotoğraftan kesinlikle memnun değil ve eylemine topluca tepki gösteriyor.

Bir kişi, “Real Madrid bu çocuğu fazlasıyla şımarttı. Herhalde medyanın bu görüntüyü büyütmeyeceğini düşünüyor...” yorumunu yaptı.

Bir başkası, “Aynı anda hem mesajlaşıyor hem araba kullanıyor. Bir de bunu internete koyuyor. Akıl almaz bir aptallık...” paylaşımında bulundu. Bir Real Madrid taraftarı ise, “Kulübüm aptallar ve suçlularla dolu. Bizi böyle düşüşe geçmiş halde görmek üzücü” diye yazdı.

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Ayrıca, “Sevgili Florentino (Perez, ed.), lütfen harekete geç. Geç olsun güç olmasın. Bu çekilmez tipler, gezegendeki en büyük kulübün imajını mahvediyor” ifadeleri de yer aldı.

Huijsen, 2026 Dünya Kupası için teknik direktör Luis de La Fuente tarafından kadroya alınmamasının ardından, son milli maç döneminde yeniden İspanya kadrosuna çağrıldı.

Real Madrid'in sıradaki maçında ise cezalı olacak, çünkü milli ara öncesinde Atlético'ya karşı oynanan Madrid derbisinde kırmızı kart gördü (2-1 mağlubiyet).