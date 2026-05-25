Dean Huijsen, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasından kısa bir süre önce Instagram'da dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Real Madrid'in savunma oyuncusu, Pazartesi günü teknik direktör Luis de la Fuente'nin 2026 Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik nihai kadroda yer almayan en büyük sürpriz isimlerden biri oldu.

De la Fuente, Pazartesi sabahı Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva için kadrosunu açıkladı ve birçok büyük ismi kadro dışında bıraktı. Özellikle Huijsen'in kadroda yer almaması sürpriz oldu.

Dünya Kupası kadrosu resmi olarak açıklandıktan kısa bir süre sonra Huijsen, Instagram Stories'inde Sofascore'un Sezonun Takımı'nın bir resmini paylaştı. Bu resimde savunma oyuncusu, takım arkadaşları Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Federico Valverde ile birlikte yer alıyor.

Bu paylaşımın zamanlaması hemen dikkat çekti, çünkü kısa süre sonra Huijsen'in Dünya Kupası'na gitmeyeceği belli oldu. İlginç bir şekilde, Pau Cubarsí ve Eric García (her ikisi de FC Barcelona) İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Cubarsí ve Eric García'nın yanı sıra Joan García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres ve Lamine Yamal da Katalanlar adına kadroya seçildi. Yamal'ın adı, fiziksel şikayetleri nedeniyle uzun süre soru işareti ile anıldı, ancak forvet yine de kesin kadroda yer aldı.

Huijsen, kadroda yer almayan tek dikkat çekici isim değil. Dani Carvajal (Real Madrid) da, sakatlıktan sonra kısa süre önce sahalara dönmesine rağmen kadroda yer almıyor. Ayrıca Robin Le Normand (Atlético Madrid) ve Álvaro Morata (Como) da kadroya davet edilmedi. Özellikle Morata'nın kadroda yer almaması dikkat çekiyor, zira forvet, kaptan olarak 2024'te kazanılan Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir rol oynamıştı.

İspanya, dünya şampiyonluğunun favorilerinden biri olarak gösteriliyor ve turnuvaya H Grubu'nda Cape Verde, Suudi Arabistan ve Uruguay ile oynayacağı maçlarla başlayacak.