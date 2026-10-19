De Zerbi, Tottenham'ın yıldızlarının telefonlarını topluyor: Sezonu kurtarmak için sert karar

Tottenham'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi, takımın İspanya'nın Marbella kentinde gerçekleştirdiği kamp boyunca kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde cep telefonu kullanımını yasakladı. Bu kararla, oyuncular arasındaki bağı güçlendirmeyi ve Premier Lig'de son sırada yer alan takımın sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

İngiliz "The Guardian" gazetesine göre, yaz döneminde 10 yeni oyuncunun transferi için 380 milyon sterlinden fazla harcayan Tottenham, bugün pazartesi oynanacak Coventry maçına ligdeki ilk altı karşılaşmasında hiç galibiyet alamadan çıkıyor. Bu durum teknik ekip üzerindeki baskıyı artırıyor.

De Zerbi, basın toplantısında kampta hem saha çalışmaları yapıldığını hem de takımın durumu ve oyunculardan beklenen sorumlulukların ele alındığı toplantılar düzenlendiğini, ayrıca grup üyeleri arasında doğrudan iletişime daha fazla zaman ayrılması için yemeklerde telefon kullanımının yasaklandığını söyledi.

İtalyan teknik adam, futbolu ve mevcut durumu konuşmak için iki ya da üç toplantı yaptıklarını, takım içindeki havayı iyileştirmek amacıyla bazı akşam yemeklerinin yalnızca oyunculara, bazılarının ise teknik ekip üyelerine ayrıldığını ekledi.

De Zerbi, Marsilya'daki görevi sırasında benzer kampları iki kez düzenlediğini ve bunu başarılı bir adım olarak gördüğünü belirterek, kararın Vinai Venkatesham, Johan Lange ve kulüp sahibinin de aralarında bulunduğu Tottenham yönetimiyle istişare edilerek alındığını vurguladı.

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Amacın oyunculara katı kısıtlamalar getirmek olmadığının altını çizen De Zerbi, futbolcuların Marbella'da bulundukları süre boyunca hareket özgürlüğüne sahip olduklarını, fikrin günlük yükümlülüklerden uzak şekilde daha uzun süre bir arada vakit geçirmek olduğunu söyledi. Özellikle yeni oyuncuların katılması ve bazılarının Dünya Kupası'ndan dönmesinin takımı eksiksiz bir hazırlık döneminden mahrum bıraktığını ifade etti.

Bu kapsamda Tottenham, kamp sürecinde Dejan Kulusevski'yi yeniden kadrosuna kattı; James Maddison da antrenmanlara döndü. Eski takımı Coventry karşısında forma giyip giyemeyeceği merakla beklenirken, De Zerbi Maddison'ın oynamaya hazır hale geldiğini, ancak maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağına henüz karar vermediğini doğruladı.

Buna karşın Xavi Simons sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyor. Teknik direktör, oyuncunun iyileşme sürecini sürekli takip ettiğini belirterek, sakatlıktan dönen futbolculara hazırlıklarını yeniden kazanmaları için yeterli zamanın verilmesinin önemine dikkat çekti ve bazılarından kısa süreli görevlerde bile yararlanılabileceğini vurguladı.