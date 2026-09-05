De Zerbi, Tottenham'ın kötü gidişatını açıklamak için Marmuş'un kaçırdığı fırsatı örnek gösterdi

Tottenham'ın teknik direktörü İtalyan Roberto De Zerbi, takımını Nottingham Forest ile karşı karşıya getiren ve bugün cumartesi golsüz berabere sona eren maçın sonucundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, aynı zamanda oyuncuların ortaya koyduğu teknik seviyeden tam anlamıyla memnun olduğunu belirtti ve grup içindeki uyum arttığında performansta beklenen iyileşmeye dikkat çekti.

Tottenham, ligdeki ilk haftada Brentford'a 3-0'lık net bir skorla yenildikten sonra kendi sahasında Newcastle karşısında (2-0) mağlup olmuş, ardından bu sezon ligdeki ilk puanını aldı.

De Zerbi, "BBC" sitesinin aktardığına göre maçın ardından "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sonuç yüzünden hayal kırıklığı yaşıyorum ama performanstan çok memnunum. Geçen perşembe, yani ilk günden itibaren birlikte çalışmaya başladığımızı göz önünde bulundurursak, son karar ve son pas konusunda gelişebileceğimizi düşünüyorum. Omar Marmoush'un topa vurduğu anı hatırlıyorum; o sırada Andy Robertson arkasındaydı ve aynı taraftan ileri çıkıyordu. Sahanın son üçlük bölümünde performansımızı geliştirebilirsek, bence çok fazla gol atabiliriz, çünkü büyük kaliteye sahip oyuncularımız var. Şu an bu sonucu kabullenmek zor, çünkü iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

Şöyle devam etti: "Çalışmaya devam etmeliyiz, çünkü top bizdeyken çok iyi oynadığımızı ve çözümler bulmayı başardığımızı düşünüyorum. Sahanın son üçlük bölümünde çok daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımın zihniyeti kazanmak, kazanmak, sonra yine kazanmaktır. Ama bence özgüvenimizi korumak için sakin olmamız gerekiyor. Ve Dominic Solanke, Savio ve Omar Marmoush gibi çok gol atabilecek yeterli kaliteye sahip oyuncularımız olduğunu düşünüyorum."

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İkinci yarı hakkında ise şunları söyledi: "60 dakika geçtikten sonra sağlık ekibinin benden Savio ve Destiny Udogie'yi oyundan almamı istemesine üzülüyorum. Mohammed Kudus ve Andy Robertson çok iyi oynadılar, ama belki o anda iki oyuncu değişikliği yapmak pek doğru bir karar değildi. Fakat Savio'nun tekrar sakatlanma riskini göze alamayız, kendisi bizim için çok önemli bir oyuncu; aynı şey Destiny için de geçerli. Belki biraz denge ve hatlar arasındaki bağlantıyı kaybettik. Nottingham Forest'e saygı duymalıyız, çünkü sürekli ikinci toplara ve uzun toplara dayandılar."

Takımdaki sakatlıklar hakkında da şu yorumu yaptı: "Futbolun her yönünde gelişmeliyiz; hem top bizdeyken hem de bizde değilken organizasyon açısından. Bugüne kadar bile çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Çok iyi oyuncular transfer ettik, ama (Football Manager) oyununda olduğu gibi sadece isimlere dayanarak bir takım kuramazsınız."

Sözlerini Nottingham Forest'in iptal edilen golü hakkında konuşarak tamamladı: "Tekrarını izlemedim, bu yüzden sorunuza cevap veremem."