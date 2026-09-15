De Zerbi, kadro dışı bırakılan Richarlison’a çok sert çıktı; Brezilyalı yıldız anlamlı bir emojiyle yanıt verdi

Richarlison, Tottenham Hotspur’daki kesin kadro dışı bırakılmasına pazartesi akşamı sosyal medyadan yanıt verdi. Forvet, teknik direktör Roberto De Zerbi tarafından kadrodan çıkarıldı.

Spurs, ligde oynadığı dört maçta hâlâ gol atamamış olmasına rağmen De Zerbi, Richarlison’u kadroya almayı reddediyor.

“Bu yaz ona kalması için yalvardım. Gitmekte ısrar etti. Bazı şeyler yaşandı ve ben kulübün çizgisini takip ediyorum.” Richarlison, Brezilya’da transfer döneminin son gününde Vasco da Gama’ya transferinin suya düşmesine tanık oldu. Daha önce Everton’a transferi de gerçekleşmemişti.

“Son 45 günde neler yaşandığını biliyorum ama bu konuda daha fazla konuşmak bana düşmez. Kulüp ve teknik direktör bir.”

Spurs, salı akşamı saat 21.00’de Carabao Cup’ta Liverpool ile karşılaşacak. De Zerbi, onun bu maçta da oynamasına izin vermiyor.

De Zerbi’nin Brezilyalı milli oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili sözleri pazartesi akşamı Fabrizio Romano tarafından paylaşıldı. Richarlison ise ağlayan bir emojiyle yanıt verdi.