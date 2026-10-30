Theo Janssen, Eurojackpot Hollanda Kupası'nın ilk turunda Heracles Almelo karşısına çıkan De Treffers'ı en iyi şekilde motive etti. Maçı kazanan teknik direktör, konuk ekibin kadrosunu gördüğünde sürpriz bir sonucun mümkün olduğunu anlamıştı.

Janssen, maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada, "Kadroyu gördüğümde bu maçı belki kazanabileceğimizi biliyordum. Sekiz değişiklik yapıyorlarsa Heracles bizi ciddiye almıyor demektir. Bu da oyuncularımı kamçıladı" dedi.

Janssen, "Bugün sahaya çıkan oyuncular birlikte oynamaya alışkın değil. Antrenmanlarda 11'e 11 oynarken zaman zaman aynı takımda yer alıyorlar ama maçlarda hiç oynamıyorlar" diye konuştu. Heracles'te Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust ve Jean-Paul N'Djoli gibi isimler yedek kulübesindeydi.

Amatör takımın teknik direktörü analizini şöyle sürdürdü: "Bizi küçümsememek gerek. Harika bir takımımız var, bunu bu akşam yine gösterdik. Taktik belli, oyuncular kendilerinden ne beklendiğini biliyor. Ayrıca izlemekten keyif alacağınız oyuncularımız var, bunu bugün gördük."

Heracles Teknik Direktörü Vincent Heilmann ise Groesbeek'e maçı ciddiye alarak gittiklerini vurguladı: "Evet, bunlar son dönemde daha az süre alan oyuncular. Ama burada kumar oynamadık. Bu maçı yeniden oynayacak olsam yine bu oyuncularla başlardım."

Mağlup teknik direktör, kendisine yöneltilen eleştirilere de karşılık verdi: "Bu, olaya bakmanın klasik Hollanda usulü. Theo'nun bunu neden kullandığını anlıyorum. Bunu iyi ve akıllıca yapıyor. Ama bunun sonuçla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sahaya sürdüğüm oyuncular bu maçı kazanacak kadar iyi."

Heilmann, 'B takımı' ifadesini kullanmayı da reddetti: "Çünkü böyle söylemek oyunculara haksızlık olur. Kırmızı kart (Mario Borac'a gösterilen, ed. notu) çıkmasaydı, maçı kazanacak fiziksel güce sahip olduğumuzu gerçekten düşünüyorum. İlk 55 dakikada bir gol atmalıydık. Hücum oyunumuz konusunda kendimizi eleştiriyorum."