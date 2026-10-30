Theo Janssen, Eurojackpot Hollanda Kupası'nın ilk turunda Heracles Almelo'ya karşı De Treffers oyuncularını en iyi şekilde motive etti. Galip gelen teknik direktör, konuk ekibin ilk 11'ini görünce sürpriz bir galibiyetin mümkün olduğunu anlamıştı.

Janssen, maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada, "İlk 11'lerini görünce bu maçı belki kazanabileceğimizi anladım. Sekiz değişiklik yapıyorlarsa Heracles bizi ciddiye almıyor demektir. Bu da oyuncularımı kamçıladı" dedi.

Janssen, "Bugün sahaya çıkan oyuncular birlikte oynamaya alışkın değil. Antrenmanlarda 11'e 11 oynarken bazen birlikte sahada oluyorlar ama maçlarda hiç oynamıyorlar" diye konuştu. Janssen, Heracles'te Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust ve Jean-Paul N'Djoli'nin de aralarında bulunduğu isimlerin yedek kulübesinde oturduğunu gördü.

Amatör takımın teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi hafife almamak gerekir. Harika bir takımımız var, bunu bu akşam yine gösterdik. Taktik belli, oyuncular kendilerinden ne beklendiğini biliyor. Ayrıca gerçekten iyi oyuncularımız var, bunu da bugün gördük."

Heracles Teknik Direktörü Vincent Heilmann ise Groesbeek'e maçı ciddiye alarak gittiklerini vurguladı. "Evet, bunlar son dönemde daha az süre alan oyuncular. Ama burada kumar oynamadık. Bu maçı yeniden oynasak yine aynı oyuncularla başlardım" dedi.

Eleştirilere yanıt veren mağlup teknik direktör, "Bu, olaya bakmanın klasik Hollanda tarzı. Theo'nun bunu kullanmasını anlıyorum; bunu iyi ve akıllıca yapıyor. Ama bunun sonuçla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sahaya sürdüğüm oyuncular bu maçı kazanabilecek kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Heilmann, "B 11'i" ifadesini kullanmayı reddetti. "Çünkü böyle söylemek oyunculara haksızlık olur. Kırmızı kart (Mario Borac'ın gördüğü, ed. notu) olmasaydı, maçı kazanacak fiziksel güce sahip olduğumuzu gerçekten düşünüyorum. İlk 55 dakikada gol atmalıydık. Hücum oyunumuz konusunda özeleştiri yapıyorum" dedi.