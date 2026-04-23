De Telegraaf konuyu açıklığa kavuşturuyor: Ajax, Avrupa play-off'larına katıldığında bu stadyuma taşınacak

Ajax, bu sezonun ardından Avrupa kupalarına katılmak için play-off'lara kalırsa, Amsterdam ekibi "ev sahibi maçlarını" Volendam'da oynayacak. De Telegraaf gazetesi, KNVB kaynaklarına dayanarak bu haberi verdi.

Ajax, VriendenLoterij Eredivisie'de ilk dörtte yer alamazsa, Avrupa kupalarına katılmak için play-off'lara katılmak zorunda kalacak. Ancak soru, Amsterdam ekibinin iç saha maçlarını nerede oynayacağıydı.

16 Mayıs'tan Haziran başına kadar Johan Cruijff ArenA, Harry Styles'ın toplam on konseri için rezerve edilmiş durumda. Avrupa kupaları için play-off maçları 21 Mayıs Perşembe ve 24 Mayıs Pazar günleri oynanacak.

Bu nedenle Ajax, o tarihlerde iç saha maçlarını nerede oynayabileceğini şimdiden belirlemeli. Geçen hafta iki olası stadyum olduğu açıklanmıştı: Heracles Almelo'nun Asito Stadyumu ve FC Volendam'ın Kras Stadyumu.

Şimdi Volendam'ın Ajax'ın ev sahibi olacağı belli oldu. Bu arada, Volendam'ın da aynı dönemde Keuken Kampioen Play-off'larına katılması ihtimali var.

Bu, Volendam'ın VriendenLoterij Eredivisie'yi on altıncı sırada bitirmesi durumunda gerçekleşecek. Bu durumda Volendam, 23 Mayıs Cumartesi akşamı bir iç saha maçı oynayacak. Yani bu, Ajax'ın aynı stadyumda olası final maçını oynamasından bir gün önce.

Bu arada, Ajax'ın Avrupa play-off'larından kaçma şansı hala var. Avrupa Ligi ön eleme turuna katılma hakkı veren dördüncü sırayla arasındaki fark iki puan.