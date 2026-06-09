De Telegraaf eleştirilerin hedefinde: Feyenoord ve Lutsharel Geertruida hakkındaki söylenti doğru değil gibi görünüyor

De Telegraaf gazetesi muhabiri Marcel van der Kraan, Feyenoord taraftarlarının eleştirilerinin hedefinde. Sosyal medyada, onun Pazartesi günü ortaya attığı bir söylentiye şüpheyle yaklaşılıyor.

Van der Kraan'a göre Geertruida (RB Leipzig), Feyenoord'a geri dönmeye açıkmış. Bu konunun, pazar günü Maassluis'te düzenlenen Van Persie'nin uluslararası gençlik turnuvasının ardından görüşüldüğü iddia ediliyor.

Van der Kraan'ın iddiasına göre, önemli bir koşul, Van Persie'nin önümüzdeki sezon da Feyenoord'un teknik direktörü olarak kalmasıydı. Geertruida, büyük haber kamuoyuna duyurulduğunda, dönüş yolunda Van Persie'nin kovulduğunu öğrenmiş.

Salı sabahı Algemeen Dagblad gazetesinde yer alan bir olayın canlandırılması, bu hikayenin son derece olasılık dışı olduğunu gösteriyor: Sabah gazetesine göre Devy Rigaux ve Robert Eenhoorn, Van Persie'yi cuma sabahı kovmuş.

“1908 antrenman tesisinde haberci Rigaux'dur. 38 yaşındaki Belçikalı, tam bir haftadır Feyenoord'da görev yapmaktadır; işleri yoluna koymak istemektedir ve ona göre Van Persie'nin kovulması da bunun bir parçasıdır. Belçikalı, Van Persie'ye sakin bir üslupla, bir sezon daha sürecek olan sözleşmesinin bu hafta sonu feshedileceğini söyler. Eenhoorn, sözü özellikle genç Belçikalıya bırakıyor, ancak bunun üzerinde iyice düşünülmüş, geniş destek gören bir karar olduğunu hissettiriyor,” diye yazıyor Gouka. Bu nedenle Van Persie’nin eski takım arkadaşı Geertruida ile temasa geçtiğini düşünmek neredeyse imkansız.

Van Hanegem

Daha önce Willem van Hanegem, kendi podcast'inde Feyenoord'un baş antrenörü ile bu Maassluisli gazeteci arasındaki ilişki hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. “Van der Kraan ve Van Persie yıllardır birbirlerini iyi tanıyorlar. Birbirlerinin evlerine gidip geliyorlar ve futbol dışında da sık sık görüşüyorlar.”

“De Telegraaf için uzun süredir Feyenoord'u takip ediyor, ancak bu süre zarfında Van Persie hakkında hiç eleştirel bir yazı yazmadı. Bu çok kötü, ama bunu zaten bir süredir biliyoruz. Diğer gazeteciler gerçeği dile getirdiğinde sinirleniyor ve sonra da bundan sapıyor. Aslında yalan söylüyor. Buna tahammül edemiyorum, çünkü burada çıkarlar devreye giriyor gibi görünüyor,” dedi Van Hanegem.