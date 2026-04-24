De Telegraaf, Dennis te Kloese'nin Feyenoord'dan neden aniden ayrıldığını çok iyi biliyor

De Telegraaf gazetesinin spor editörü Marcel van der Kraan, Kick-off adlı podcast'te Dennis te Kloese'nin Feyenoord'daki genel ve teknik direktörlük görevinden neden ayrıldığını açıkladı.

Perşembe öğleden sonra Te Kloese'nin ayrılacağı haberi aniden ortaya çıktı. Direktör, daha önce de çalıştığı Meksika'daki CF Monterrey ile sözleşme imzalayacak.

"O kendi kararını verdi. Bence bu kararın arkasında esas olarak Dennis'in kendisi var," diye söze başlayan Van der Kraan, gazetenin futbol podcast'inde şöyle devam etti:

"Bu yaz ayrılmasının birkaç nedeni var. İşini yaptı. İyi ve kötü. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Özel hayatında da başına bazı şeyler geldi," diye devam ediyor.

“Bence bardağı taşıran son damla bu oldu. O tehditler (Feyenoord taraftarlarından, ed.) ve bir süre güvenlik görevlisi bulundurmuş olması.”

“Hatta bir veya iki kez, durum çok tehditkar olduğu için maça gidemedi. Evet, onun da bir ailesi var. Yakınlarda yaşıyor. Bu durumun etkisi oldu,” diye bitiriyor.

Van der Kraan, De Kuip'te teknik direktörlük görevini kimin üstleneceğini de biliyor. “Kees van Wonderen gelecek. Henüz kabul etmedi ama şimdiden yazabilirsiniz.”