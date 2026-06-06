De Telegraaf: "Cezayir maçında forma giymeyen oyuncu, Hollanda-Japonya maçında ilk 11'de yer alacak"

Mike Verweij, De Telegraaf adına Kick-off podcast'inde, Jurriën Timber'in Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Hollanda milli takımında ilk 11'de yer alacağını bildirdi.

Şu anda Amerika'da bulunan Verweij, savunma oyuncusunun Cuma günü takımla antrenmanların tamamına katıldığını ve bu nedenle Timber'in 14 Haziran'da Hollanda'nın Japonya ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alacağını belirtti.

"Bu açıkça görülüyordu. İyi bir performans sergiledi. İyi bir izlenim bıraktı. Şampiyonlar Ligi finalinde de çok iyiydi, hatta bir saat oynadı," diyor Verweij.

Verweij'e göre Timber, Japonya maçında ilk 11'de yer alacak, ancak Valentijn Driessen bu konuda aynı fikirde değil. “Bence yavaş yavaş oyuna sokulacak. Risk almak istemezsin. Bence Jan Paul van Hecke ile başlayacak.”

Timber birkaç ay önce ayak bileğinden sakatlandı ve kısa sürede iyileşeceği düşünülüyordu, ancak bu beklenenden çok daha uzun sürdü. Sonunda geçen hafta cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde (1-1) sahalara geri döndü.



