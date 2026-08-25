PSV, Azzedine Ounahi için şimdilik somut bir adım atacak gibi görünmüyor. İspanyol basını salı günü Eindhoven ekibinin Girona forması giyen orta saha oyuncusu için resmi teklif sunduğunu ve hatta imzası yarışında önde olduğunu yazmıştı, ancak De Telegraaf'tan Jeroen Kapteijns'e göre transfer şu anda gündemde değil.

Kapteijns'in de doğruladığı üzere Ounahi geçmişte gerçekten PSV'nin listesindeydi. Ancak Kodai Sano ve Sven Mijnans'ın gelişi, Eindhoven ekibinin orta sahasının prensipte şekillenmesini sağladı. Bu nedenle Faslı orta saha oyuncusunun transferi için şu anda yer olmadığı görülüyor.

Bu, Mundo Deportivo'nun haberleriyle çelişiyor. İspanyol gazetesi salı günü daha önce PSV'nin Ounahi için resmi teklif sunduğunu yazmıştı. Bu teklifin ne kadar olduğu ise netlik kazanmadı. Ancak PSV'nin 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olmadığı kesin denildi.

Mundo Deportivo'ya göre PSV, Ounahi'yi kadrosuna katmak için en güçlü adaydı. Eindhoven ekibinin transferi sonuçlandırmak için Girona ile görüşmelere başladığı ve teknik direktör Earnest Stewart'ın diğer ilgili kulüplerden önce davranmak için işi hızlandırmak istediği öne sürüldü.

Şimdi ise bu haberler Kapteijns tarafından yalanlanıyor. De Telegraaf muhabiri, “Ounahi Eindhoven'da listede yer alıyordu ama artık gündemde değil” diye yazdı.

Ounahi bu transfer döneminde Ajax ile de güçlü şekilde anıldı. Amsterdam'da daha önce Girona'da birlikte çalıştığı teknik direktör Míchel ile yeniden bir araya gelebilirdi. Hull City, Ipswich Town ve Ittihad Club da daha önce muhtemel adresler olarak gösterilmişti.

Kapteijns'e göre PSV'nin şu anda transfer piyasasında başka öncelikleri var. Eindhoven ekibi hâlâ santrfor ve kanat hücum hattına takviye bakıyor. Bu nedenle Ounahi'nin gelişi şimdilik rafa kalkmış görünüyor.