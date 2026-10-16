Valentijn Driessen, Viktor Tsygankov'un Ajax'a transferini hiç anlamıyor. Teknik direktör Míchel Sánchez'in isteğiyle Amsterdam'a getirilen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu, De Telegraaf gazetecisine göre neredeyse hiç etkili olamıyor. Driessen'i asıl şaşırtan ise İspanyol teknik adamın, Girona'da birlikte geçirdikleri yıllar sayesinde hücum oyuncusunu zaten çok iyi tanıyor olması.

Driessen, Kick-off podcast'inde Ajax'ın Konferans Ligi'nde Hajduk Split karşısında aldığı utanç verici yenilginin (2-1) ardından transfer politikasını değerlendiriyor. Eleştirilerini özellikle Míchel'in yakından tanıdığı Tsygankov'a yöneltiyor. Gazeteci, "Bu Ukraynalı oyuncuyla üç yıl çalıştı" diyor.

Driessen, Ajax'ın hücum oyuncusu için para harcamasını tam da bu nedenle anlaşılmaz buluyor. "Ne kadar ruhsuz olduğunu görünce... Hiçbir inisiyatif almıyor, hiçbir şey yapmıyor" diyerek sert bir değerlendirmede bulunuyor. "Sonra da 'Bunun için yine para ödenmiş' diye düşünüyorsunuz." Ajax'ın 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için dört milyon euro ödediği belirtiliyor.

Driessen'e göre Tsygankov'a yönelik eleştiriler, geçen yaz tamamen farklı bir yola giren Ajax'taki çok daha büyük bir sorunun parçası. Jordi Cruyff yönetiminde yüksek maaşlı, millî takım deneyimine sahip birçok oyuncu transfer edilirken kulübün kendi altyapısına ve Hollanda ligine çok daha az önem verildi. Driessen, "Sadece yurt dışına, hemen katkı verecek deneyimli oyunculara bakıldı" diyor.

Yaklaşık yirmi milyon euroya transfer edilen Marcos Leonardo'nun gelişi de gazetecinin tepkisini çekiyor. Driessen, "Onun için para ödendi. Ajax, dünyada Suudi Arabistan'a para götüren tek kulüp. Diğer herkes oradan para alıyor, Ajax ise oraya para götürüyor" diyerek kulübe yüklendi.

Gazeteci, Ajax'ın son aylarda birçok yeni oyuncuyu takıma uyumlandırmak zorunda kaldığını, ancak hâlâ kimliği belli bir takım ortaya çıkmadığını vurguluyor. Driessen, "Sanırım dün sahada geçen yaz transfer edilen yedi ya da sekiz oyuncu vardı. Daha önce hiç birlikte futbol oynamamışlar ve çoğu zaman aynı dili bile konuşmuyorlar" diyor.

Driessen, Ajax'ın mevcut transfer politikasıyla geçmişteki başarılı formülünden giderek uzaklaştığını düşünüyor. Gazeteci, "Ajax ne zaman iyi dönemler geçirdi? Ajax oyuncularından oluşan bir çekirdek kadro ve yanında birkaç büyük genç yetenek olduğunda. Eksik olan oyuncular transfer edilirdi; bunlar da çoğunlukla iki ya da üç kişiydi, daha fazlası değil" diyor ve mevcut kadroyu 'tam bir yabancılar lejyonu' olarak nitelendiriyor.