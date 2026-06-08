De Telegraaf, Ajax'ın transfer hedefi Shane Kluivert hakkında önemli bir haber yayınladı

De Telegraaf'tan Mike Verweij'in haberine göre, Shane Kluivert önümüzdeki sezon FC Barcelona'nın A takımına katılacak. Patrick'in oğlu, tatilinin ardından sağlık kontrolünden geçecek.

Shane Kluivert şu anda Barcelona'nın alt yapısı olan Barcelona Atletic'te forma giyiyor. Bu sezon o takımda 22 maça çıktı. İki gol attı ve iki asist yaptı.

Sol kanat oyuncusu, bu sezon Anthony Gordon ile rekabet edecek. İngiltere'nin sol kanat oyuncusu, iki hafta önce 80 milyon eurodan fazla bir bedelle transfer edildi.

Ayrıca Raphinha da FC Barcelona ile sözleşmesi devam ediyor. Brezilyalı kanat oyuncusu hem sol hem de sağ kanatta oynayabiliyor.

13 Temmuz'da Shane Kluivert sağlık kontrolünden geçecek ve ardından A takımla birlikte İngiltere'ye antrenman kampına katılabilecek. Hazırlık döneminin tamamına katılacak.

İspanyol SPORT gazetesi geçen ay Ajax'ın Shane Kluivert'i Amsterdam'a transfer etme olasılıklarını araştırdığını bildirmişti, ancak rekor şampiyon bu transferi gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor.