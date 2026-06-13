De Telegraaf, Ajax'ın ilk transferini doğruladı: "Anlaşma sağlandı. O geliyor"

Ajax, yaz transfer döneminin ilk transferini tamamladı; Mike Verweij, De Telegraaf’ın futbol podcast’i Kick-off’ta bunu aradan geçiştirerek belirtti. Söz konusu oyuncu Faslı Fouad Zahouani.

Verweij, "Ajax özellikle çok büyük isimlerle ilgileniyor" diyor. "Küçük isimler de gelecek ve daha sonra kadroya katılacak. Her şey yolunda görünüyor. Zahouani geliyor. Jong Ajax'a katılacak."

"Jordi Cruijff, Ajax'ı önce çok büyük isimlerle güçlendirmeye çalışıyor. Daley Blind'in Míchel ile birlikte geleceği söylentisi giderek güçleniyor," diye devam ediyor Verweij.

“Çalışmalar devam ediyor. Cruijff sabah sekizden akşam on bire kadar çalışıyor. Henüz somut bir şey yok ama Ajax acele ediyor çünkü 22 Haziran'da antrenmanlara yeniden başlayacaklar,” diye bitiriyor Verweij.

Zahouani ise kesin olarak transfer oldu. 20 yaşındaki sol bek, Fas U20 milli takımıyla kısa süre önce dünya şampiyonu oldu ve o turnuvada Ajax'ın dikkatini çekti.

O, Fas liginde on üçüncü sırada yer alan Union Touarga takımında forma giyiyor. Transfermarkt'a göre değeri bir milyon avro.