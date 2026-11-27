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Daniele De Rossi, Genoa teknik direktörü olarak yarın akşam saat 20.45'te San Siro'da oynanacak Inter maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. De Rossi, Ostigard'ın durumunu, yarınki rakiplerini, Osmajic ve Colombo'yu ve Milan mağlubiyetinin ardından Sassuolo'yu yenen takımının son durumunu değerlendirdi.

Leo Ostigard hakkında: Tuttosport'un aktardığına göre De Rossi şunları söyledi: "Takım fiziksel olarak iyi durumda. Elbette diğer bütün takımlarda olduğu gibi bizde de ufak tefek sorunlar var. Durumunu değerlendirmemiz gereken birkaç oyuncu var. Aralarından biri en azından bu maçta oynayamayabilir ama endişe verici bir şey yok. Leo Milano'ya gelmeyecek, bu maçta oynayacak durumda değil. Grip benzeri bu rahatsızlıktan nasıl toparlandığına bakıp salı günkü maç ve Torino maçı için durumunu değerlendireceğiz."

Inter hakkında: "Sonuçlardan bağımsız olarak inanılmaz kaliteye sahip bir takım. Bazı maçlara pek iyi başlamasalar da güçlerini tam da o maçlarda gösterdiler. İstediklerinde vitesi artırıp herkese iki üç gol atabildiklerini görüyorsunuz. Biz maçın içinde kalmalı, cesur oynamalı ve belirli durumlarda onlara zarar vermeliyiz. Onlar da gol yiyor. Biraz daha fazla gol yemelerinin bir nedeni olmalı. Biz kusursuz bir maç çıkarmalıyız."

Osmajic hakkında: "Forvetimiz iyi iş çıkarıyor ama bütün takım da ona nasıl top ulaştırılması gerektiğini anlamaya başlıyor. Ne kadar etkili olabileceğini anlamamız uzun sürmedi. Rakiplerimiz de bunu anladı ve belki onu iki kişiyle savunacaklar. Hücumun yükünü tek başına onun omuzlarına bırakmamalıyız. Zaten başka oyuncular da gol attı ve şut çekti. Kusursuz bir maç çıkarmamız gerektiğini söylerken yalnızca savunmayı değil, hücumu da kastediyorum."

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Milan ve Sassuolo maçları hakkında: "Sassuolo karşısında yaptıklarımız yeterli olmayacak. Pazar günkü maçın aynısını oynarsak kesinlikle kaybederiz. Inter'in kalite seviyesi o kadar yüksek ki verdiğimiz o pozisyonlar ölümcül olabilir ve yenilgimize yol açabilir. Sassuolo bizi Milan'dan daha çok korkuttu. Milan karşısında baskıya dayanıp az pozisyon verdik ve onlardan daha tehlikeli olduk. Sassuolo karşısında bunu daha az başardık, zaman zaman biraz şanslıydık. Buna karşılık fırsatlarımızı değerlendirmekte çok iyiydik. Top oraya ulaştığında belirleyici hamleler, doğru anda belirleyici paslar ve rakibin hatasından yararlanıldığını gördüm. Büyük takım bunları da yapar."

Colombo hakkında: "Onun yokluğu bizim için önemli bir kayıp. Bunun binlerce nedeni var. Takıma ve soyunma odasına kattıkları da bunlardan biri. Takım arkadaşları için her zaman oradaydı. Geçen yıl bizi kurtardı. Bugün burada Osmajic'i övüyorsak bu, Colombo'nun geçen yıl attığı goller sayesinde. Olağanüstü hamleleriyle maçların sonucunu belirledi, savunmada inanılmaz koştu. Bu yıl gol hasretini bitiremedi ama birkaç asist yaptı. Sakatlığından yeni dönüyordu. Sevilen bir insan olduğu için bu bizim açımızdan kötü bir darbe. Futbolu olabilecek en içten şekilde yaşayan iyi yürekli biri. Hepimiz kendisine özel olarak desteğimizi ilettik ama buradan da ona kocaman sarılıyoruz. Yanında olmaya devam edeceğiz."