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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

De Rossi, gece Aquilani'ye açtığı telefonu anlattı: "Yazık, en yetenekli oyunculardan biri"

D. De Rossi
Roma
A. Aquilani
Genoa
Sassuolo

Daniele De Rossi, 19 Kasım'dan itibaren Sky ve Now'da yayımlanacak, Ostiamare'yi konu alan "Radici" dizisinin tanıtımında, arkadaşı, eski takım arkadaşı ve artık meslektaşı olan, Sassuolo'nun görevden aldığı teknik direktör Alberto Aquilani için sevgi dolu sözler söylemeye de zaman ayırdı.

Genoa Teknik Direktörü De Rossi, Aquilani'nin görevden alınmasıyla ilgili Corriere dello Sport'un aktardığına göre şunları söyledi: "Bilmediğim konularda konuşamam. Ancak onunla gece geç saatlere kadar konuştum. Bunun yaşanması üzücü, ilk karşılaşmamızdan kısa süre önce yaşanması da üzücü. Ama fırsatımız olacak. Ben Serie A'da daha yıllarca teknik direktörlük yapacağım, onun da yolu belli: Yeni nesil teknik direktörler arasında en yetenekli, en iyilerden biri. Eminim birçok başarı elde edecek."

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