De Rossi, gece Aquilani'ye açtığı telefonu anlattı: "Yazık, en yetenekli oyunculardan biri"

Genoa Teknik Direktörü De Rossi, Aquilani'nin görevden alınmasıyla ilgili Corriere dello Sport'un aktardığına göre şunları söyledi: "Bilmediğim konularda konuşamam. Ancak onunla gece geç saatlere kadar konuştum. Bunun yaşanması üzücü, ilk karşılaşmamızdan kısa süre önce yaşanması da üzücü. Ama fırsatımız olacak. Ben Serie A'da daha yıllarca teknik direktörlük yapacağım, onun da yolu belli: Yeni nesil teknik direktörler arasında en yetenekli, en iyilerden biri. Eminim birçok başarı elde edecek."