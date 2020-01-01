De Rossi, derbiyi izlemek için kılık değiştirdi

Roma formasını yüzlerce kez terleden Daniele De Rossi, kılık değiştirerek Lazio maçını tribünlerden takip etti.

ve İtalya Milli Takımı efsanesi Daniele De Rossi, derbisini taraftarlar arasında rahat rahat izleyebilmek için kılık değiştirdi.

Roma efsanesi Daniele De Rossi, Roma-Lazio derbisini tribünden izlemek için kılık değiştirdi ve taraftarların arasında yerini aldı.pic.twitter.com/YEdSgaRyeM — Goal (@GoalTurkiye) January 29, 2020

2019 yazında Roma'ya veda eden ve Boca Juniors'ta yarım sezon oynadıktan sonra futbol kariyerini sonlandıran Daniele De Rossi, saatlerce makyaj yaparak kendini tanınmaz bir hale getirdi.

Tecrübeli oyuncunun oyuncu ve model eşi Saraj Felberbaum, Instagram üzerinden De Rossi'nin değişiminin videosunu paylaştı. Uzun bir peruk takan De Rossi, sakalını da boyattı. Şapka ve gözlüklerle bambaşka biri haline gelen 36 yaşındaki isim, 1-1 sona eren Derby della Capitale'yi taraftarlar arasında, kimse tarafından tanınmadan izledi.