De Roon, Atalanta’ya veda etti: “Roma’ya gittim çünkü oynayarak noktalamak istiyordum”

“Oynamayı sürdürerek noktayı koymak istediğim için kulüp değiştirmeyi kabul ettim. Hâlâ üst seviyede verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum ve ne yazık ki Atalanta’nın yeni projesinin dışında kaldım. Sonra da futbol hayatımı değiştiren kişiyi seçtim.” Roma’ya, akıl hocası Gian Piero Gasperini’nin yanına geçen Marten de Roon, Inter taraftarlarına yönelik uzun bir video mesajında kendisini böyle savundu. Mesaj, anlamlı bir başlıkla açıldı: “Sadece bir veda değil, Bergamo.” “İlk günden beri bana destek olan, başrol oyuncularından biri olduğum bir masalı yaşamama imkân tanıyan sizler için de zor. Bana sevgi, duygular ve aidiyet hissi verdiniz” dedi Hollandalı orta saha oyuncusu, Bergamo’daki kariyerinden görüntüler akarken okuduğu mesajın giriş bölümünde. “Kendimi sonsuza dek Hollandalı bir Bergamolu olarak tanımlıyorum. Bergamo’da bir hayat kurdum ve en güzel yıllarımı sizinle birlikte yaşadım. Orası her zaman benim evim olacak.”





De Roon sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar, hayatımın geri kalanında yanımda taşıyacağım anılarla dolu, unutulmaz on yıldı. Avrupa Ligi’ndeki o büyülü Dublin gecesi de var; Bergamo’nun ilk Avrupa kupası. Bu kulübün, bu ailenin tüm insanlarına, perde arkasında çalışan herkese, tüm takım arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” Covid-19 pandemisi için de duygusal bir bölüm var: “Bu şehrin yaşadığı korkunç ve acı dolu dönemi de hatırlıyorum; ama her şeyden önce Atalanta ile birlikte nasıl yeniden ayağa kalktığını. Birlik içinde: şehir, kulüp, sonuçlar, aidiyet” dedi De Roon. Sözlerini bir veda mesajıyla noktaladı: “Bu kulübün değerlerini saha dışında da temsil ettim. Takım arkadaşlarıma, taraftarlara, futbol oynayan ve hayal kuran bütün çocuklara, kızlarıma örnek olmaya çalıştım. Bergamo her zaman hayatımın bir parçası olarak kalacak, bir gün geri döneceğim. Teşekkürler, Marten.”